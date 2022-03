FIFA 22 TOTW 26: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Mit Ronaldo

Nächsten Mittwoch erscheint in FIFA 22 das neue TOTW 26 (Team of the Week). Wir verraten euch jetzt schon, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten.

Was ist das Team of the Week? Immer mittwochs veröffentlicht EA das sogenannte Team of the Week in Ultimate Team. Diese Truppe besteht aus 23 Spielern, die starke Leistungen auf die realen Fußballplätze gebracht haben. Dafür erhalten diese Spieler dann verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen Team der Woche aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 26 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 22 zu verdienen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 26 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TH: Szczesny (Juventus Turin)

Verteidiger

IV: Bremer (FC Turin)

IV: Matip (Liverpool FC)

RV: Cash (Aston Villa)

Mittelfeldspieler

ZM: Neves (Wolverhampton Wanderers)

ZM: Partey (Arsenal FC)

ZOM: Forsberg (RB Leipzig)

Stürmer

LF: Grifo (SC Freiburg)

ST: Havertz (Chelsea FC)

ST: Osimhen (SSC Neapel)

ST: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

TOTW 26 Ersatzbank:

TH: Bratveit (Nimes Olympique)

IV: Kalulu (AC Mailand)

IV: Erlic (La Spezia)

ZM: Gravenberch (Ajax Amsterdam)

ZM: Zalazar (Schalke 04)

ZOM: O’Hare (Coventry City)

RM: Henrique (Marseille)

ZOM: Berahino (Sheffield Wednesday)

RF: Hernandez (Watford FC)

RF: Harit (Marseille)

LF: Ferran Torres (FC Barcelona)

ST: Al Somah (Al Ahli)

Kandidaten aus der Bundesliga für das TOTW 26

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Emil Forsberg von RB Leipzig war beim 6:1 gegen Greuther Fürth an 3 Toren beteiligt. Zwei bereitete er vor uns eins schoss er selbst. Ein Platz im neuen TOTW 26 scheint also wahrscheinlich zu sein.

von RB Leipzig war beim 6:1 gegen Greuther Fürth an 3 Toren beteiligt. Zwei bereitete er vor uns eins schoss er selbst. Ein Platz im neuen TOTW 26 scheint also wahrscheinlich zu sein. Freiburgs Vincenzo Grifo schoss zwei Tore beim knappen 3:2 Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Gut möglich also, dass sich der Italiener seine bereits dritte Inform-Karte in FUT 22 verdient hat.

Was haltet ihr von Vorhersagen zum TOTW 26? Findet ihr, andere Spieler hätten es mehr verdient? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr an FUT Birthday Token kommt, dann schaut doch mal hier rein:

FIFA 22: FUT Birthday Token – Hier findet ihr alle