FIFA 22: TOTW 26 ist live – Mit starker Inform-Karte für Cristiano Ronaldo

In FIFA 22 ist jetzt das neue TOTW 26 live und wir wissen, welche Spieler es in die Mannschaft geschafft haben. Alles zum neuen Team der Woche erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist das TOTW? Immer mittwochs veröffentlicht EA das sogenannte Team of the Week in Ultimate Team. Diese Truppe besteht aus 23 Spielern, die starke Leistungen auf die realen Fußballplätze gebracht haben. Dafür erhalten diese Spieler dann verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Neu in FUT 22 ist zudem, dass es zusätzlich eine „Featured“-Karte gibt, deren Boost stärker ausfällt als bei den normalen TOTW-Karten.

Das TOTW 26 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 26: Angeführt wird das neue Team der Woche von Cristiano Ronaldo (92), der seine erste Inform-Karte in FUT 22 erhält, womit auch seine OTW-Karte ein Upgrade auf starke 93 Punkte im Gesamtrating bekommt. Stark sind zudem die neuen Karten von Szczesny (89), Osimhen (85), Ferran Torres (84) und Grifo (86).

Zum Feature-Spieler wurde in dieser Woche Hernandez von Watford gekürt. Sein Rating steigt von 75 auf 84.

TOTW 26 Startelf:

TH: Szczesny (89)

IV: Ginter (87)

IV: Coady (82)

RV: Cash (82)

LV: Miranda (81)

ZM: Parejo (87)

ZM: Grifo (86)

ZOM: Forsberg (84)

ST: C. Ronaldo (92)

ST: Osimhen (85)

LF: Ferran Torres (84)

TOTW 26 Bank:

TH: Guzman (82)

ZOM: Goodwin (82)

ZM: Gravenberch (82)

RM: Harit (81)

RF: Bourigeaud (84)

ST: Undav (81)

RF: Hernandez (84)

TH: Bratveit (76)

IV: Kalulu (77)

ZOM: O’Hare (79)

RM: Flecker (76)

ST: Berahino (78)

Die Bundesliga im TOTW 26

Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach erhält seine zweite Inform-Karte in FUT 22, die bei der Physis sowie dem Tempo die größten Sprünge macht. Die Karte bietet insgesamt starke Defensiv-Werte, könnte jedoch noch etwas schneller sein.

von Borussia Mönchengladbach erhält seine zweite Inform-Karte in FUT 22, die bei der Physis sowie dem Tempo die größten Sprünge macht. Die Karte bietet insgesamt starke Defensiv-Werte, könnte jedoch noch etwas schneller sein. Vincenzo Grifo sichert seine bereits dritte Inform-Karte in FUT, die einen kuriosen Sprung vom linken Flügel auf das zentrale Mittelfeld macht. Dort sollte die Karte gut als offensiv ausgerichteter ZM funktionieren.

sichert seine bereits dritte Inform-Karte in FUT, die einen kuriosen Sprung vom linken Flügel auf das zentrale Mittelfeld macht. Dort sollte die Karte gut als offensiv ausgerichteter ZM funktionieren. Emil Forsberg von RB Leipzig steht in dieser Saison zum ersten Mal im TOTW und kriegt eine ordentliche Karte mit sehr starken Pass- und Dribbling-Werten. Seine Schuss- und Tempo-Stats lassen allerdings etwas zu Wünschen übrig.

Wie kommt man an TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, wofür allerdings



Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, wofür allerdings eine Menge Glück notwendig ist. Alternativ findet ihr die Inform-Karten im FUT-Transfermarkt, dort kosten sie jedoch eine Menge Geld.Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading-Tipps

Was haltet ihr vom neuen TOTW? Seid ihr zufrieden mit der Auswahl? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, warum OP-Karten aktuell die beliebte Silber-Lounge kaputt machen, dann schaut doch mal hier rein:

Spieler beschweren sich über OP-Karten in FIFA 22 – Ruinieren beliebten Spielmodus