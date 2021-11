FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Eigentlich soll die Weekend League wie gewohnt am Freitagmorgen starten. Am selben Tag kommt auch ein neues Event zu FIFA. Alles zu “Numbers Up” erfahrt ihr hier.

Was ist das Problem? Um 09:00 Uhr am Donnerstag startete die Season 2 in FIFA 22. Im Vorfeld dazu hatte EA bekannt gegeben, wie sich die Weekend-League-Qualifikation verhalten würde.

Update, 13:00 Uhr: In einer Reihe von Tweets gibt EA an, dass die Probleme nun offenbar gelöst wurden – zumindest zum Großteil. Demnach sollen Spielern, die sich jetzt erstmals einloggen, keine Probleme haben.

