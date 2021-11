In FIFA 22 kommt morgen das neue Event “Numbers Up”. Wir fassen alle bekannten Informationen zusammen und zeigen, was euch erwarten könnte.

Wann startet Numbers Up? Ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team zeigt, dass ihr das neue Event am Freitagabend, den 12. November 2021 erwarten könnt. Wie gewohnt wird das Event um 19:00 Uhr starten – zu diesem Zeitpunkt werden die neuen Karten in den Packs landen.

Bei “Numbers Up” handelt es sich um das Adidas-Event in FIFA 22, das vor einigen Wochen angekündigt wurde. Was da drin steckt, zeigen wir euch hier.

Was bringt das Adidas-Event “Numbers Up”?

Was für Karten kommen da? Das Motto der Promo lautet “Don’t Stop Till You’re 99” – und nach diesem Prinzip scheinen auch die Karten zu funktionieren. Es sollen Spezialkarten ins Spiel kommen, mit der Möglichkeit, einen bestimmten Stat auf 99, also den Maximalwert, zu upgraden.

Demnach ist damit zu rechnen, dass der 99er-Wert nicht direkt von Anfang an auf der Karte erscheint. Außerdem ist auch das genaue Upgrade-System sowie die Dauer, die man dafür brauchen wird, noch nicht bekannt.

Der Countdown endet am Freitag, 19:00 Uhr

Sind schon Karten bekannt? Bei der Vorstellung des Events wurde Giovanni Reyna von Borussia Dortmund als Beispiel gezeigt. Dessen Karte soll wohl den 99-Geschwindigkeits-Wert erreichen können. Mit der Reyna-Karte kann man wohl sicher rechnen.

Daneben tauchten in dem Promo-Video zu dem Event auch die Spieler Bellingham, Immobile, Joao Felix und Timo Werner auf. Ob diese aber auch für die Spezialkarten in Frage kommen, ist noch offen. Immobile und Werner hatten beispielsweise gerade erst Spezialkarten in der RTTK-Promo.

Im FIFA-Subreddit wird vermutet, dass vor allem Spieler in Frage kommen könnten, die mit Adidas in Verbindung stehen – schließlich steht der Hersteller offenbar direkt mit der Promo in Verbindung. Ein Name, der von Fans ins Spiel gebracht wird, ist Lionel Messi. Auch auf Dybala hoffen einige.

Außerdem werden auf dem Ladebildschirm die Namen “Predator”, “Copa” und “X” gezeigt – was allesamt Fußballschuhe sind. Predator scheint dabei in Kombination mit 99 Dribbling zu stehen, “X” mit 99 Pace und “Copa” mit 99 Pass. Da liegt der Gedanke nahe, dass Spieler für solche Boosts in Frage kommen, die eben jene Schuhe tragen.

Wie genau sich das Event gestaltet, dürfte spätestens zum Start klar sein. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Ansonsten startet auch die Season 2 in Ultimate Team – und die erschwert die Weekend-League-Qualifikation.