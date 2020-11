In FIFA 21 erscheint das neue TOTW 7 (Team of the Week) eigentlich erst heute, am 11. November um 19:00 Uhr. Doch bereits jetzt sind einige neue Inform-Karten bekannt.

Was ist passiert? In FUT 21 können Spieler die „FUT Champions Upgrade“-SBC abschließen und dort als Belohnung rote Inform-Karten aus den bisherigen TOTWs erhalten. Das haben heute einige Spieler getan und wohl nicht schlecht gestaunt, als bisher noch unveröffentlichte TOTW-Karten als Belohnung heraussprangen.

Denn die Karten, die von EA als Belohnungen verteilt werden, lassen vermuten, dass es sich um Spieler aus dem noch kommenden Team of the Week 7 handeln könnte. Besonders, weil sie sich auch teilweise in den aktuellen TOTW-Predictions wiederfinden lassen.

Diese neuen Karten aus dem TOTW 7 wurden geleakt

Diese Spieler sind jetzt bekannt: Auf reddit wurde schnell bekannt, dass manche Spieler vermeintliche TOTW-7-Karten erhalten haben. Dies führte dazu, dass FUT-Spieler ihre fehlerhaften SBC-Belohnungen veröffentlichten:

Außerdem hat die große FIFA-Seite FIFAUTeam alle bisher geleakten Karten zusammengetragen und auf Twitter bereitgestellt:

Koen Casteels (85)

Łukasz Fabiański (84)

Thiago Silva (86)

Sergi Roberto (85)

Marcos Llorente (84)

Hirving Lozano (85)

Max Kruse (84)

Ollie Watkins (84)

Lucas Alario (81)

Bedenkt hierbei aber, dass diese Karten bisher noch nicht offiziell von EA Sports bestätigt sind. Das offizielle Team of the Week kann sich noch deutlich von diesen Karten unterscheiden. Heute Abend wissen wir mehr und wir verraten euch, welche TOTW-Karten in Packs auf euch warten.

Was ist mit Messi? Viele Spieler hofften auf Messi im neuen TOTW 7, doch da mit Sergi Roberto voraussichtlich ein Spieler vom FC Barcelona vertreten sein wird, schmälert dies die Chancen für Lionel Messi.

Wenn ihr nach weiteren Verstärkungen für euer Team sucht, solltet ihr auf dem Transfermarkt vorbeischauen. Der steckt aktuell voll mit günstigen Spielern und ermöglicht beispielsweise starke Bundesliga-Teams.