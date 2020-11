Am Mittwoch, dem 11. November, steht das TOTW 7 (Team of the Week) in FIFA 21 an. Erfahrt hier, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA Sports ein neues TOTW zusammen. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die am letzten Fußball-Wochenende herausragende Leistungen gezeigt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die dann eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Was sind TOTW Predictions? In jeder Woche spekuliert die FUT-Community über das nächste Team of the Week. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau beobachtet und Vorhersagen erstellt.

Die fertigen Predictions verschaffen dann einen guten Überblick, wie das offizielle TOTW aussehen könnte. Eine Garantie sind sie nicht.

Allerdings kann man die Predictions wunderbar nutzen, um sich ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Hier verraten wir euch, wie das geht:

FIFA 21: Trading Tipps – So verdient ihr in FUT schnell Münzen

Vorhersage zum Team of the Week 7 in Ultimate Team

Der bekannte FIFA-YouTuber KieronSFF (via YouTube) hat Vorhersagen zum nächsten Team der Woche getroffen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TW: Fabianski (West Ham)

TW: Lafont (FC Nantes)

Verteidiger

IV: Konate (RB Leipzig)

RV: Cuffaut (Valenciennes FC)

LV: Monreal (Real Sociedad)

RV: Tavernier (Glasgow Rangers)

LV: Bjorkan (FK Bodø/Glimt)

Mittelfeldspieler

ZM: Soler (Valencia)

ZM: Llorente (Atletico Madrid)

ZM: Nandez (Cagliari)

ZM: Oliveira (FC Porto)

LM: Elyounoussi (Celtic)

ZM: Dressel (1860 München)

ZM: Goncalves (Sporting Lissabon)

ZOM: Fernandes (Manchester United)

ZOM: Mkhitaryan (Roma FC)

LM: Sané (FC Bayern München)

Stürmer

RF: Di Maria (PSG)

LF: Eze (Crystal Palace)

ST: Gassama (CF Fuenlabrada)

ST: Soma (Al Ahli)

ST: Selmani (Varbergs BoIS)

ST: Watkins (Aston Villa)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 7

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Leroy Sané: Ob der deutsche Nationalspieler tatsächlich im nächsten TOTW stehen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist allerdings, dass er das entscheidende Tor in einem hart umkämpften Spiel gegen Borussia Dortmund geschossen hat.

Ein TOTW-Karte scheint somit greifbar. Das dürfte vor allem Besitzer seiner OTW-Karte freuen.

So könnte die erste Inform-Karte von Sané aussehen

Ibrahima Konaté: Der französische Innenverteidiger von RB Leipzig machte ein starkes Spiel und konnte sogar ein Tor zum 3:0 Sieg von Leipzig über den SC Freiburg besteuern. Eine TOTW-Karte scheint damit möglich zu sein.

Wann kommt das TOTW 7? Das Team of the Week 2 erscheint am Mittwoch, dem 11. November um 19:00 Uhr, in FIFA 21 Ultimate Team.

Falls ihr nach Abwechslung in Ultimate Team sucht, dann schaut mal in der Silber-Lounge vorbei. Hier findet ihr Spieler-Tipps für den beliebten Silber-Modus.