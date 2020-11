In FIFA 21 geht es heute mit dem TOTW 7 (Team of the Week) weiter. Hier erfahrt ihr, welche Spieler es in das neue Team der Woche geschafft haben.

Nachdem heute bereits Leaks zum neuen Team der Woche kursiert hatten, ist das Team nun offiziell bekannt. Wir zeigen euch die frischen Inform-Karten und wie stark sie sind.

Was ist das Team der Woche? EA Sports kürt einmal in der Woche die besten Spieler eines Fußball-Spieltags, basierend auf den realen Leistungen der Kicker, mit einem Platz im Team of the Week.

Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Karten in FIFA 21 Ultimate Team.

Wann kommt das TOTW 7? Die neuen Spezialkarten sind ab sofort in Packs verfügbar. Ab 19:00 Uhr sind sie im Spiel und bleiben dort für eine Woche, bis sie vom nächsten Team of the Week ersetzt werden.

Wenn ihr kein Packluck habt, dann könnt ihr die Karten auch auf dem Transfermarkt holen oder sie in den Weekend-League-Belohnungen aus Player Picks ziehen.

Das ist das Team of the Week 7

Die besten Karten im neuen TOTW: Entgegen den Befürchtungen der FIFA-Spieler, ist Messi doch im aktuellen Team of the Week vertreten und mit einem Gesamtrating von 94 die mit Abstand stärkste Karte im TDW 7.

Richtig stark sind allerdings auch die neuen Inform-Karten von Bruno Fernandes (89), Thiago Silva (86), Lozano (85) und Sergi Roberto (85).

FIFA 21 TOTW 7

Diese Bundesligaspieler sind dabei: Aus der Bundesliga gibt es im aktuellen TOTW ganze vier Karten:

TW: Casteels (85) – VfL Wolfsburg

MS: Kruse (84) – Union Berlin

IV: Konaté (82) – RB Leipzig

ST: Alario (81) – Bayer Leverkusen

Was sagt ihr zum neuen Team of the Week? Falls ihr abseits vom TOTW noch Verstärkung für euer Bundesliga-Team sucht, dann haben wir hier ein paar Empfehlungen für euch.