FIFA 21 TOTW 29: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Am 14. April, erscheint in FIFA 21 das TOTW 29 (Team of the Week). Bei uns auf MeinMMO erfahrt ihr, wer einen Platz im nächsten Team der Woche erhalten könnte.

Was ist das Team of the Week? Jede Woche erscheint das TOTW in FIFA 21 Ultimate Team. Dort werden 23 Spieler mit Inform-Karten für starke Leistungen im realen Fußball belohnt. Diese Spezialkarten weisen bessere Werte als die Standard-Karten auf und sind auf dem Transfermarkt mehr wert.

Jeder Spieler im TOTW ist dann eine Woche lang als Spezialversion in Packs zu finden.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erraten, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potentielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das klappt, erfahrt ihr in den Trading Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 23 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 29 in Ultimate Team

Wir schauen uns in dieser Woche die Vorhersagen des bekannten FIFA-YouTubers KieronSFF an.

Torhüter

TW: Maignan (OSC Lille)

TW: Guilherme (Lokomotive Moskau)

Verteidiger

RAV: Darmian (Inter Mailand)

RV: Semedo (Wolverhampton Wanderers)

IV: Lloris (A.J. Auxerre)

Mittelfeldspieler

ZOM: Kamada (Eintracht Frankfurt)

ZM: Paredes (PSG)

ZM: Seung-Ki Lee (Jeonbuk)

ZM: Dallas (Leeds United)

LM: Saint-Maximin (Newcastle United)

ZOM: Banega (Al Shabab)

ZOM: Vloet (Heracles)

ZDM: Hutchinson (Besiktas Istanbul)

LM: Groeneveld (AFC Bournemouth)

ZOM: Buendia (Norwich)

RM: Greenwood (Manchester United)

ZOM: Boetius (FSV Mainz 05)

Stürmer

RF: Valverde (Real Madrid)

ST: Jahovic (Antalyaspor)

ST: Khazri (AS Saint-Étienne)

ST: Seferovic (Benfica Lissabon)

MS: Pulisic (Chelsea)

MS: Depay (Olympique Lyon)

Kandidaten aus der Bundesliga im TOTW 29

Diese Bundesligaspieler könnten wir im neuen TOTW sehen:

Daichi Kamada könnte nach seiner starken Leistung gegen den VfL Wolfsburg seine erste Inform-Karte in FIFA 21 erhalten. Beim 4:3 Sieg erzielte er ein Tor und bereitete ein weiteres vor.

könnte nach seiner starken Leistung gegen den VfL Wolfsburg seine erste Inform-Karte in FIFA 21 erhalten. Beim 4:3 Sieg erzielte er ein Tor und bereitete ein weiteres vor. Jean-Paul Boetius von Mainz 05 machte ein starkes Spiel gegen den 1. FC Köln und steuerte ein Tor sowie eine Vorlage zum 3:2 Sieg der Mainzer bei. Für diese Leistung könnte er am Mittwoch mit einer TOTW-Karte belohnt werden.

Falls ihr auf der Suche nach starken Meta-Spielern für die Weekend League seid, dann haben wir ein paar Vorschläge für euch:

