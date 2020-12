FIFA 21: Lewandowski dominiert das TOTW 13 – 3 Bundesligisten sind dabei

Das TOTW 13 in FIFA 21 Ultimate Team ist ab sofort verfügbar. Das Team of the Week bringt Top-Stürmer wie Lewandowski und einige andere starke Karten.

Das ist das TOTW 13: Wie jede Woche bringt das Team of the Week neue Spezialkarten zu Ultimate Team. Die basieren auf den realen Leistungen der Fußballspieler und weisen verbesserte Werte auf. Auf dem Transfermarkt sind sie mehr Münzen wert, als die Standard-Varianten.

Wann kommt das TOTW 13? Das neue Team of the Week ist ab sofort, um 19:00 Uhr am 23. Dezember, in Ultimate Team verfügbar.

Wie bekomme ich die TOTW-Karten? In erster Linie gibt es die TOTW-Karten aus Packs zu ziehen, wobei man hierfür sehr viel Glück braucht. Auf dem Transfermarkt sind sie kurz nach Release ebenfalls zu bekommen, aber nicht unbedingt günstig. Alternativ bekommt ihr auch einige TOTW-Karten als Player Picks aus den Weekend League Belohnungen.

Das TOTW 13 in der Übersicht

Hier findet ihr alle aktuellen TOTW-Karten auf einen Schlag:

TW: Handanovic (89)

LV: Hernandez (86)

IV: Kimpembe (84)

IV: Mina (82)

ZDM: Henderson (87)

RM: Gerard Moreno (85)

ZOM: Lars Stindl (83)

ZDM: McTominay (82)

ST: Lewandowski (93)

MS: Benzema (91)

ST: Suarez (89)

TW: Bolat (81)

IV: Vida (82)

ZM: Koopmeiners (82)

ZM: Budescu (81)

ST: Morata (86)

RF: Ilicic (86)

ST: André Silva (82)

LV: Flo (76)

RM: Szwoch (75)

ST: Chalov (80)

ST: Testroet (77)

ST: Salvesen (74)

Die 3 besten Spieler im TOTW 13

Das sind die Top-Spieler im TOTW 13: Das aktuelle TOTW ist vollbesetzt mit starken Karten und drei Stürmer stechen besonders heraus.

Lewandowski bekommt erneut eine starke Spezialkarte

Robert Lewandowski hat wieder mal eine Spezialkarte eingesackt. Die neue TOTW-Karte liegt genau wie seine POTM-Karte bei 93, weist aber leicht andere Werte auf. Wer den POTM verpasst hat und einen Lewandowski für sein Team braucht, könnte hier richtig sein.

Benzema von Real Madrid folgt mit einer 91er-Wertung auf Platz 2 der besten Karten. Der Stürmer bringt starke Werte bei Schuss, Pass und Dribbling mit, hängt lediglich beim Tempo hinterher. Mit ihm steht der nächste französische Stürmer vor einem Upgrade – im Freeze-Event gab es da zuletzt schon einige Kandidaten.

Das Stürmer-Trio wird durch Luis Suarez von Atletico Madrid komplettiert. Seine Werte ähneln denen der beiden anderen Angreifer, er kommt mit einer 89er Gesamt-Wertung daher.

Noch mehr Top-Karten: Auch ansonsten stecken viele hochbewertete Spieler im TOTW 13. Keeper Handanovic aus der Serie A bekam eine 89, Lucas Hernandez eine irre schnelle 86er-Karte mit 97 Pace. Dazu kommen weitere hohe Werte für Henderson (87), Morata (86) und Ilicic (86).

Die Bundesliga im TOTW 13

Robert Lewandowski ist der stärlste Bundesligist im aktuellen Team of the Week. Doch ihm folgen noch noch zwei weitere Spieler nach, die ebenfalls in der Offensive zuhause sind.

Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach hatte zuletzt einen Lauf und hat sich so die TOTW-Karte verdient. Sein Gesamtwert liegt nun bei 83, er ist gut im Dribbling, Schießen und Passen. Nur das Tempo lässt mit 62 leider zu wünschen übrig.

André Silva von Eintracht Frankfurt hat sich ebenfalls eine Inform-Karte gesichert und bekommt ein Upgrade auf 82. Der Portugiese hat ebenfalls einen guten Abschluss und ordentliche Dribbling-Werte. Doch genau wie Stindl ist seine TOTW-Karte keine, die besonders teuer ausfallen dürfte.

Außerdem findet ihr im aktuellen TOTW noch Testroet vom Zweitligisten Erzgebirge Aue.

Eine besonders starke Bundesliga-Karte hat zuletzt Serge Gnabry bekommen. Wie ihr seine Freeze-Version in euer Team kriegt, erfahrt ihr hier.