FIFA 21: Gnabry ist jetzt der beste ZOM der Bundesliga – So kriegt ihr ihn

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Wenn ihr Gnabry in eurem Team habt, könnt ihr euch auf eine echte Verstärkung für eure Mannschaft freuen. Ihr sucht weitere gute Spieler? Dann werdet ihr hier in unserer Schnäppchen-Liste fündig .

Wichtig: Diese beiden Lösungen sind lediglich Vorschläge. Es kann sein, dass ihr die SBCs mit Spielern, die ihr bereits im Verein habt, ebenfalls lösen könnt – oder zumindest teilweise. Ihr könnt beispielsweise mit untauschbaren Spielern in eurem Verein den Preis der SBC drücken, da ihr dann nicht so viele zusätzliche Spieler kaufen müsst.

So holt ihr Gnabry: Um Gnabry zu bekommen, müsst ihr zwei Teil-SBCs lösen. Es gilt also Teams zu bauen und einzutauschen. Die Anforderungen sehen so aus:

Gnabry kriegt also in allen entscheidenden Offensiv-Werten ein Upgrade, die ihr mit einem Chemistry-Style noch weiter boosten könnt. Er bringt außerdem 4 Sterne auf dem schwachen Fuß sowie bei den Skills mit. Kurz: Freeze Gnabry ist eine vielseitige Option im offensiven Mittelfeld, die euer Spiel lenken, aber auch selbst zum Vollstrecker werden kann. Er passt auch als Vorbereiter für den neuen POTM Haaland .

Die neue Freeze-Version von Serge Gnabry ist eine absolute Top-Karte in FIFA 21 . Gerade für Bundesliga-Teams ist er in FUT eine echte Verstärkung.

