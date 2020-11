Emil Forsberg hat eine neue SBC in FIFA 21 erhalten. Er kann als Verstärkung für Bundesliga-Teams zum Einsatz kommen. Aber lohnt sich der Preis?

Das ist die Karte: Emil Forsberg von RB Leipzig hat eine sogenannte „Spieler-Momente-Karte“ bekommen, die an seinen Doppelpack gegen Benfica in der Champions-League-Saison 19/20 angelehnt ist. Das passt schonmal als Vorgriff auf das am Freitag startende RTTF-Event.

Die Spezialkarte stellt dabei ein deutliches Upgrade gegenüber Forsbergs Standard-Karte dar. Ganze 7 Punkte geht es im Gesamt-Rating hoch, bedingt durch große Sprünge in allen Bereichen.

Die Moments-Karte ist deutlich stärker

13 Extra-Punkte gab’s bei der Geschwindigkeit

9 beim Dribblng

Der Schuss steigt um ganze 14 Punkte

Die Defensive um 13

Die Passwerte steigen um 7 Punkte

Und bei der Physis gab es 10 Punkte oben drauf

Insgesamt handelt es sich also um eine deutliche Verbesserung. Aber lohnt es sich, die SBC abzuschließen?

So teuer ist die Forsberg-SBC

Das verlangt die SBC: In der Squad Building Challenge müsst ihr zwei Teams einlösen.

Die erste Herausforderung verlang ein 84er-Team mit 80 Team-Chemie und mindestens einem Bundesliga-Spieler.

In der zweiten Challenge müsst ihr ein 85er-Team eintauschen, mit 65 Team-Chemie und einem Team-of-the-Week-Spieler.

Wenn ihr sämtliche Spieler für die Challenge neu kaufen würdet, dann kostet euch der erste Teil etwa 30.000 Münzen, während der zweite sogar bei etwa 70.000 liegt. Damit kostet die neue Forsberg-Karte etwa 100.000 Münzen. Da braucht man schon eine Menge erfolgreiches Trading.

Lohnt sich das? Die Forsberg-Karte ist definitiv als stark einzuschätzen. Gerade in der Bundesliga fügt sie sich natürlich gut ein. Mit 4 Sternen auf dem schwachen Fuß und 4-Sterne-Skills ist Forsberg vielseitig aufgestellt und die Werte sind auch stark.

Allerdings ist der Preis der SBC sehr hoch angesetzt. 100.000 Münzen sind nicht mal eben verdient, und es gibt einige Spieler in der Bundesliga, die ähnliche Rollen einnehmen können. Eine Alternative ist etwa die Story-Sabitzer-Karte, die man sich kostenlos durch den Saisonfortschritt und das Abschließen von Zielen erspielen kann.

Eine weitere Option auf ZOM ist auch die Standard-Karte von Marco Reus, die einen Gesamtwert von 85 hat und etwas schwächer als Forsberg ist, aber aktuell eben auch nur ca. 24.000 Münzen kosten.

Die Forsberg-Karte lohnt sich also nur, wenn man unbedingt das Upgrade auf der Position will, oder gerade eine Menge Münzen über hat. Etwas anders sieht es aus, wenn ihr ungenutzte oder untauschbare Spieler im Verein habt, die sich für die SBCs eignen und ihr nur Bruchteile der Challenge neu kaufen müsst. In dem Fall kann es sich lohnen – allerdings werdet ihr dann auch einiges an eurem SBC-Futter aufgeben müssen.

Wenn ihr nach Verstärkungen eures Bundesliga-Teams sucht, werdet ihr auch hier fündig: Wir haben die besten Bundesliga-Teams für eure Münzen zusammengestellt.