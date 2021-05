FIFA 21 TOTS: Das Liga NOS Team of the Season ist jetzt live

Ab sofort ist ein weiteres Team of the Season in FIFA 21 zu finden. Die portugiesische Liga NOS stellt die nächsten TOTS-Karten. Doch wer ist dabei?

Wann kommt das Liga NOS TOTS? Das neue Team ist ab sofort, also den 17. Mai um 19:00 Uhr, verfügbar. Jeden Montag wird eine “kleine” Liga zum aktuellen TOTS-Event hinzugefügt. Diese Woche ist das die portugiesische Liga NOS, die auf das Süper-Lig-Team der letzten Woche folgt.

In den Weekend League Rewards am kommenden Donnerstag können also auch Spieler aus der portugiesischen Liga auftauchen – genau wie die starken TOTS-Karten aus der Bundesliga.

Das ist das komplette Liga NOS TOTS

Das ist das Team: Die neue Liga NOS TOTS bietet Karten mit hohen Gesamtratings. Besonders spannend sind dabei die neuen TOTS-Karten von Pedro Goncalves (92), Otavio (92) und Rafa (91). Doch auch Seferovic (89) und Grimaldo (90) erhalten neue TOTS-Karten mit ordentlichen Werten.

Alle Karten des Liga NOS TOTS:

MS: Pedro Goncalves (92)

LM: Otavio (92)

RM: Rafa (91)

LV: Grimaldo (90)

IV: Coates (89)

ST: Seferovic (89)

ZM: Sergio Oliveira (89)

IV: Otamendi (88)

ZDM: Palhinha (87)

TW: Adan (86)

RAV: Pedro Porro (85)

So kommt ihr an die neuen TOTS-Karten

Diese Möglichkeiten habt ihr: Um an TOTS-Karten zu gelangen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Ihr könnt in der Weekend League mindestens 11 Siege erlangen, um an TOTS-Player-Picks zu kommen. Wenn ihr mehr Siege holt, gibt es zusätzliche Player Picks.

Ihr könnt TOTS-Karten auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise können allerdings recht hoch ausfallen.

Ihr könnt eine TOTS-SBC (Squad Building Challenge) abschließen und auf eine gute Ausbeute hoffen.

Falls ihr noch Verstärkung für euer Team sucht, dann haben wir hier richtige starke Spieler für euch, die unter 100.000 Münzen kosten:

