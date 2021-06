FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Wie kommt man an FOF-Karten? Ihr könnt die Karten des 2. FOF-Teams mit einer gehörigen Portion Glück in FIFA-Packs finden oder auf dem FUT-Transfermarkt kaufen. Dort sind die Preise allerdings ganz schön hoch.

Was ist das für ein Event? Mit dem Festival-of-FUTball-Event feiert EA die aktuell laufende Fußball-Europameisterschaft und weitere Spiele der Nationalmannschaften. Es gibt frische, dynamische Spezialkarten, die im Laufe des Turniers immer stärker werden können. Letzte Woche erschien das erste Team und nun, ab dem 18. Juni, ist das zweite an der Reihe.

In FIFA 21 geht es weiter mit dem EM-Event Festival of FUTball. Wir zeigen euch welche Spieler diesmal starke, neue FOF-Karten erhalten haben.

