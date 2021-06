FIFA 21 Festival of FUTball – Welche Inhalte bringt die neue EM-Promo?

Das große TOTS-Event in FIFA 21 ist noch nicht mal richtig beendet und schon kündigt EA mit dem Festival of FUTball die nächste Promo für Ultimate Team an. MeinMMO verrät euch, was ihr vom neuen EM-Event erwarten könnt.

Was ist das Festival of FUTball? Mit dem Festival of FUTball bringt EA eine Promo zurück, die es zuletzt in FIFA 18 gab. Damals brachte das Event Spezialkarten und SBCs zur Feier der WM 2018 in Russland.

Dieses Mal wird das Event voraussichtlich Spezialkarten und SBCs thematisch zur anstehenden Europameisterschaft geben.

Wann startet das Event? Noch sind in FUT 21 Karten aus dem Ultimate TOTS verfügbar. Doch sobald diese am Freitag, am 11. Juni um 19:00 Uhr, aus dem Spiel verschwinden, startet auch schon das neue Festival of FUTball Event. EA Sports hat den Start in einem Ladebildschirm in FIFA 21 Ultimate Team angekündigt.

Was können wir vom Festival of FUTball erwarten?

Neben dem neuen Ladescreen, der das Event ankündigt, gibt es bisher noch keine offiziellen Infos über die Inhalte der neuen FUT-Promo. Wir können uns allerdings etwas an den Vorjahren orientieren und spekulieren, was das Event in diesem Jahr bringen könnte.

Diese Inhalte könnte es geben: Das letzte Festival of FUTball in FIFA 18 brachte zahlreiche neue Spezialkarten ins Spiel. Darunter World-Cup-Informs, die an das Team of the Week erinnert haben und wöchentlich die besten Spieler des Wettbewerbs mit neuen Festival-of-FUTball-Spezialkarten ausgestattet haben.

Ein Konzept, das wir auch in im diesjährigen Festival of FUTball sehen könnten.

So sah das erste “Team of the Matchday” zur WM 2018 in FIFA 18 aus

Außerdem gab es weitere Spezialkarten, die man durch Länder-SBCs (Squad Building Challenges) freischalten konnte. Hier war es notwendig komplette Nationen abzugeben, um an starke Festival-of-FUTball-Karten zu gelangen.

Interessant waren zudem die “Classic International Heroes”. Diese Karten widmeten sich den Spielern, die in ihren Nationalmannschaften stark sind, es jedoch nicht zum Turnier geschafft haben.

Wir bleiben jedenfalls gespannt, wie die Inhalte des Festival of FUTball in diesem Jahr aussehen könnten. Sobald es neue Informationen gibt, erfahrt ihr es bei uns.

