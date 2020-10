FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Gleichzeitig verweisen aber auch einige Spieler auf die verdammt guten Stats der Karte. Wer also schon irres Pack-Glück hatte, oder über Trading einen riesigen Berg Münzen angehäuft hat, könnte über die Karte nachdenken. Sie wird voraussichtlich in den nächsten Wochen eine richtig starke Wahl im Bundesliga-Mittelfeld warten. Doch wer noch ganz am Anfang der Saison steht – wie der Großteil der Spieler – wird sich diese Karte kaum leisten können.

So kriegt man die Karte: Witsel gibt es über eine spezielle Flashback-SBC, in der ihr drei Teams eintauschen müsst. Schon zum Ende von FIFA 20 bekam Witsel eine solche Karte, die damals als „absurd günstig“ galt . Bei der Neuen ist das leider nicht der Fall.

Axel Witsel hat eine ziemlich gute Flashback-Karte in FIFA 21 bekommen. Doch lohnt es sich, die starke Karte in FIFA 21 zu holen?

