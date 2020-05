Éder Militao bekommt starke, neue Flashback-Karten in FIFA 20. Dabei war er sowieso schon eine gute Wahl in Ultimate Team.

Das sind die neuen Flashback-Karten: Eder Militao ist nach Ansu Fati das nächste Top-Talent aus La Liga, das ein starkes Upgrade bekommt. Gleich zwei Flashback-Karten könnt ihr euch über eine SBC sichern:

Militao kriegt sehr starke neue Karten

Beide kommen mit sehr starken Werten daher. Sowohl bei Pace, als auch Defensive und Physis brillieren beide Versionen. Militao gehört so zu den schnellsten Verteidigern in Ultimate Team. Bei der stärkeren Karte handelt es sich um die sogenannte „Premium-Flashback-Karte“, die noch heftiger, aber auch teurer ist. Am Ende lohnen sich beide, je nachdem, wie euer Budget ausfällt.

Militao lässt sich als Brasilianer aus La Liga mit starken Spielern linken. Die SBC hat kein Auslaufdatum und lässt sich so auch mit etwas mehr Zeit lösen. Ihr könnt also noch ein paar starke Karten sammeln – die werdet ihr für die SBCs nämlich brauchen.

So kriegt ihr Flashback Militao

So löst ihr die SBCs: Je nachdem welche Version ihr wollt, müsst ihr unterschiedlichen Aufwand betreiben. Die normale Flashback-Karte verlangt dabei zwei Teams von euch. In das erste muss mindestens ein La-Liga-Spieler, darüber hinaus braucht ihr ein Rating von 84 und eine Chemie von mindestens 75. Eine mögliche Lösung aus der Community könnte so aussehen:

Eine Lösung von der futbin-Community

Für die zweite SBC braucht ihr ein 87er-Team, was auch einen deutlichen Preisanstieg bedeutet. Eine mögliche Lösung, die auf TOTSSF-Karten setzt, könnte so aussehen:

Eine Lösung der futbin-Community

Es könnte sich lohnen, noch ein wenig zu warten, bis manche TOTSSF-Karten weiter im Preis gefallen sind. Dann lassen sich diese SBCs möglicherweise preiswerter abschließen.

So kriegt ihr Premium Flashback Militao

Auf diese Weise löst ihr die Premium SBCs: Die Premium-Variante kostet euch, wenn ihr keine Spieler im Verein zum Eintauschen habt, um die 500.000 Münzen. Hier müsst ihr gleich drei Teams mit hohen Werten eintauschen. Lösungen können so aussehen:

Seleçao-Squad, Rating 86

Diese futbin-Lösung kostet etwa 138.000 Münzen

Los-Blancos-Squad, Rating 86

Diese futbin-Lösung kostet etwa 157.000 Münzen

88-Rated-Squad

Diese futbin-Lösung setzt auf starke TOTS-Torhüter und kostet ca. 260.000 Münzen

Habt ihr die SBC geschafft, könnt ihr euch einen der wohl besten Verteidiger im Spiel sichern. Denn schon zuvor war Militao lange eine gute Wahl.

So stark war Militao eh schon: Éder Militaos Standardkarte weist einen Gesamtwert von 81 auf, der eigentlich nicht bemerkenswert ist. Dennoch war er bei vielen Spielern, auch bei Profis, lange ein Favorit in der Innenverteidigung, da er trotz der scheinbar schwachen Gesamtwerte mit absoluten Top-Karten mithalten konnte. Er galt lange als OP-Verteidiger.

So bewegte sich sein Preis gerade in den ersten Monaten von FIFA 20 oft im Bereich von 30.000, was für eine 81er-Karte extrem hoch ist. Er bekam dazu eine RTTF-Karte, die mit 86 noch einen ganzen Zacken stärker ausfiel.

So langsam rotierte er aber aufgrund starker Event-Karten wie dem TOTSSF aus den Mannschaften vieler Spieler. Nun könnte das Comeback anstehen.