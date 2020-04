In FIFA 20 sind schnelle Innenverteidiger besonders beliebt bei vielen Spielern. Wir zeigen euch, die schnellsten Innenverteidiger in FUT 20.

Wie wichtig sind schnelle Innenverteidiger? In FIFA 20 sind schnelle Innenverteidiger sehr begehrt, besonders im Ultimate Team. Schließlich braucht man Verteidiger, die es mit den Top-Speed-Stürmern auch aufnehmen können.

Das Problem ist allerdings, dass die besonders schnellen Verteidiger nicht gerade günstig sind. Oft müssen dabei viele Münzen bezahlt werden. Wir haben uns die schnellsten Innenverteidiger-Karten in FUT angeschaut und verraten euch, wie gut sie sind.

Kyle Walker

Das macht Walker aus: Anders als bei den schnellsten Spielern generell, können Innenverteidiger nicht mit 99-Werten beim Pace um sich werfen. Doch auch die 93 Geschwindigkeits-Punkte der TOTW-Moments-Karte von Walker sind verdammt schnell. Seine Beschleunigung liegt bei 88 und seine Geschwindigkeit bei 96, womit er die Liste der schnellsten Innenverteidiger in FUT 20 anführt.

Günstig ist diese Karte allerdings nicht. Sie kostet euch momentan 415.000 Münzen (PS4). Solltet ihr aber ein Premier-League-Team spielen, dann dürfte diese Walker-Karte eine starke Ergänzung sein. Denn auch seine Defensiv-, Physis- und Dribbling-Werte können überzeugen.

Ike Opara

Das macht Opara aus: Spielt ihr ein MLS-Team oder könnt ihr US-Spieler linken, dann solltet ihr euch diese Karte von Opara mal etwas genauer anschauen. Sie ist pfeilschnell und hat herausragende Defensiv-Werte.

Außerdem ist seine Größe von 1,88m ein großer Vorteil sowie seine wirklich unglaublich starken Physis-Werte (92), wobei besonders die Stärke (95) sowie das Springen (99) hervorstechen.

Virgil Van Dijk

Das macht Van Dijk aus: In FUT 20 wird die TOTY-Karte von Van Dijk wohl bis zum Ende des Spiels die absolute Non-Plus-Ultra-Karte bleiben, was die Innenverteidigung angeht. Das spiegelt auch der aktuelle Preis wieder (3.800.000 Coins auf der PS4). Sie ist mit 88 Pace zwar nur auf dem 3. Platz beim Pace aller Innenverteidiger, doch das ist immer noch superschnell.

Doch nicht nur bei der Geschwindigkeit ist TOTY-Van-Dijk stark, auch in so ziemlich allen anderen Bereichen ist seine 99er-Karte ganz vorne mit dabei. Besonders bei der Defensive (99) und Physis (98) macht kann kein anderer Verteidiger mithalten.

Fikayo Tomori

Das macht Tomori aus: Die Future-Stars-Karte von Tomori ist eine richtig starke IV-Karte in FUT 20, die eigentlich alles hat, was man von einem guten Innenverteidiger erwartet. Sie ist superschnell mit 84 Beschleunigung und 91 Sprint-Geschwindigkeit, hat extrem starke Defensiv-Werte und kann zudem noch mit starken Dribbling und Physis-Werten überzeugen.

Der einzige Nachteil dieser Karte ist der hohe Preis. Sie ist aktuell für 550.000 Münzen (PS4) zu kriegen, was für viele Spieler wohl zu viele Coins für einen Verteidiger sind. Oft wird dann eher das Geld in den Sturm investiert.

Paolo Maldini

Das macht Maldini aus: Maldini ist die einzige Icon-Karte in unserer Liste der schnellsten Innenverteidiger in FUT 20 und diese Karte hat es echt in sich. Es handelt sich um die Prime-Icon-Moments-Karte, die zu den besten Verteidigern im Spiel gehören dürfte. Sie ist mit 88-Pace sehr schnell und kann vor allem mit defensiven Stats (99) überzeugen.

Den Preis von aktuell 4.900.000 Coins (PS4) dürften sich allerdings die wenigsten Spieler leisten können.

Lukas Klostermann

Das macht Klostermann aus: Die Inform-Karte von Klostermann stellt das einzige Schnäppchen in dieser Liste dar. Denn mit 40.000 Münzen (PS4) kann sich fast jeder FUT-Spieler diesen schnellen Innenverteidiger für sein Team leisten.

Doch leider fehlt es dieser Karte neben seiner Top-Geschwindigkeit an ein paar wichtigen Werten. So lassen die Physis- und Defensiv-Werte etwas zu Wünschen übrig. Doch besonders FUT-Anfänger können mit dieser Karte nichts falsch machen, denn solide ist sie in jedem Fall.

Denis Zakaria

Das macht Zakaria aus: Bei der Shapeshifters-Karte von Zakaria handelt es sich um eine Top-Karte, die ihr euch leider aktuell nicht mehr holen könnt. Die SBC ist nicht mehr verfügbar. Wenn ihr ihn jedoch abgeschlossen habt, dann besitzt ihr einen Top-Bundesliga-Innenverteidiger, der verdammt schnell ist.

Doch neben der Geschwindigkeit sind auch die Dribbling-Werte sowie die Defensiv- und vor allem die Physis-Wert auf einem Top-Niveau. Er zählt definitiv zu den besten Bundesliga-Verteidigern. Und wer weiß, vielleicht kommt die SBC demnächst nochmal zurück. Wirklich ungewöhnlich wäre dies nicht.

Ihr braucht neben schnellen Verteidigern auch noch starke Dribbler für euer Team? Dann ist vielleicht eher in der Liste der stärksten Dribbler in Ultimate Team was dabei.