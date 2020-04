FIFA 20: Die 7 schnellsten Spieler für euer Team – Holt sie euch

In FIFA 20 gibt es eine Menge schnelle Spieler. Hier findet ihr die aktuell besten Sprinter in Ultimate Team, mit denen eure Mannschaft kaum zu stoppen ist – wenn ihr sie holen könnt.

Wie wichtig ist Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeit, oder Pace, gehört zu den wichtigsten Elementen eines Spielers in FIFA 20. Wenn eure Spieler eure Gegner nicht über- oder einholen können, seid ihr stark im Nachteil.

Wir haben uns die schnellsten Spieler in FUT angeschaut. Da die Geschwindigkeit vielen Spielern extrem wichtig ist, gehen mit hohen Pace-Werten auch immer teure Preise einher. Günstig sind die schnellsten Spieler in Ultimate Team also ganz und gar nicht. Wer sich trotzdem einen dieser Sprinter schnappen kann, hat echte Waffen im Aufgebot.

Kylian Mbappé

Das macht Mbappé aus: Die TOTY-Karte von Kilyan Mbappé kann hinsichtlich der Geschwindigkeit von keiner anderen Karte in FUT übertroffen werden. Nicht nur, dass er bei der Gesamtgeschwindigkeit den Höchstwert von 99 hat – auch Antritt und Sprintgeschwindigkeit liegen bei diesem Wert.

Eine der besten, aber auch teuersten Karten in FUT

Mbappé in der TOTY-Form einzuholen ist also unglaublich schwierig. Es ist allerdings auch nicht einfach, diese Karte zu bekommen. Sie kostet über 5 Millionen Münzen – schließlich bringt der 98er-Spieler auch so ziemlich alles andere mit, was man sich in der Offensive wünschen kann.

Neben der TOTY-Karte haben auch die zweite und dritte TOTW-Karte von Mbappé den 99er-Pace-Wert. Letztendlich gehören aber alle Mbappé-Versionen zu den schnellsten Karten im Spiel.

Auch zwei Mbappé-TOTW-Karten haben 99er-Pace-Werte

Adama Traoré

Das macht Traoré aus: Die Headliners-Karte von Adama Traoré hat ebenso wie Mbappé’s TOTY-Version perfekte Geschwindigkeits-Werte. Der Angreifer ist zwar bei den übrigen Werten nicht so stark, aber im Laufduell kaum aufzuhalten.

Headliners-Adama ist extrem schnell

Leider kann man diese Traoré-Version nicht mehr bekommen, da es sie nur in einer SBC gab. Doch die Halloween-Karte von Adama ist beispielsweise noch verfügbar und kostet euch aktuell ca. 180.000 Münzen – und ist ebenfalls wahnsinnig schnell.

Sadio Mané

Das macht Mané aus: Die TOTY-Karte von Mané fällt ähnlich stark wie die beste Mbappé-Version aus. Neben tollen Werten bei Dribbling, Schuss und Pass ist Mané auch bei der Pace fantastisch aufgestellt.

Der Gesamtwert von 99 setzt sich aus einem Antritt von 99 und einer Sprintgeschwindigkeit von 97 zusammen. In der Spitze ist Mané also etwas langsamer als Mbappé – aber nur ein winziges bisschen. Im Spiel selbst wird der Unterschied im Grunde nicht auffallen.

Preislich ist Mané leider auch extrem hoch angesetzt: 2,2 Millionen sind für die TOTY-Karte aktuell fällig. Doch auch Mané hat viele Spezialkarten, auf die ihr ausweichen könnt. Seine ebenfalls gute Standardkarte liegt aktuell bei 88.000 Münzen.

Leroy Sané

Das macht Sané aus: Leroy Sané ist bekannt für sein hohes Tempo und starke Dribblings. Beides könnt ihr schon bei seiner Standard-Karte erwarten, doch seine Player-Moments-Karte ist nochmal auf einem anderen Level.

Leroy Sané ist ein toller Spieler für den linken Flügel

Die hat nämlich auch die begehrte 99er-Pace, zusammengesetzt aus 96 Antritt und 99 Sprintgeschwindigkeit. Die Karte hat eine Gesamtwertung von 91 und ist absolut Endgame-würdig. Allerdings steckt auch hinter einer ziemlich teuren SBC, die aber immerhin kein Ablaufdatum hat. Wenn ihr also die nötigen Karten im Laufe der Wochen sammelt, könnte sich ein Tausch gegen den 91er-Sané lohnen.

Hinestroza

Das macht Hinestroza aus: Freddy Hinestroza hat mit seiner Libertadores-Karte ein ordentliches Upgrade gegenüber seiner normalen Standardkarte (Gesamt: 73) bekommen. Das gilt auch für seine Geschwindigkeit, die jetzt bei 99 liegt.

Der aktuell günstigste 99er-Pace-Spieler

Der Wert teilt sich in 94 Antritt und 99 Sprintgeschwindigkeit, die Karte kostet 43.000 Münzen. Allerdings ist Hinestroza als kolumbianischer Spieler, der auch in der kolumbianischen ersten Liga spielt, schwer linken. Seine übrigen Werte sind auch nicht überragend. Wer aber einen extrem schnellen Einwechsel-Spieler für einen einigermaßen moderaten Preis sucht, ist hier richtig.

Biabiany

Das macht Biabiany aus: Jonathan Biabiany war jahrelang ein Favorit bei FIFA-Spielern – eben wegen seiner irrwitzigen Geschwindigkeit. An diese Zeiten knüpft seine Flashback-Karte mit sehr hohen Pace-Werten wieder an.

Ein alter Favorit

Das Problem: Die SBC für Biabiany ist sehr teuer, weswegen viele Fans sich den ehemaligen Favoriten lieber sparen. Biabiany spielt in der zweiten italienischen Liga, was ihn nur schwer einsetzbar macht. Zu einem Team aus französischen Spielern passt Biabiany aber weiterhin.

Ryan Kent

Das macht Ryan Kent aus: Der letzte Spieler in dieser Liste ist auch der erste, der nicht mehr mit einem Gesamt-Pace-Wert von 99 daherkommt. Doch Ryan Kent hat sich in seiner Europa-League-Version fast schon zu einem Albtraum für Spieler entwickelt.

Wer sich Kent gesichert hat, ist heute im Vorteil

Denn Kent, mit einem Gesamtwert von 84 nicht gerade ein Über-Spieler, ist bei vielen Fans mittlerweile zum Gesicht fieser Weekend-League-Niederlagen geworden. Kent gehört zu einer Reihe von Spielern, die gerne in Richtung Ende des Matches eingewechselt werden – und dann mit ihrer Geschwindigkeit alles in Grund und Boden spielen.

Da spielt auch rein, dass man diese Kent-Version nicht mehr bekommen kann. Die mit ca. 30.000 Münzen moderate SBC ist nicht mehr verfügbar. Das bedeutet also: Haltet die Augen offen, ob euer Gegner Kent in seinen Reihen hat – und stellt euch möglichst schnell auf heftige Konter in den letzten Minuten ein.

Sucht ihr eine Übersicht der besten Sprinter außerhalb von Ultimate Team? Dann findet ihr hier die Liste der schnellsten Spieler in FIFA 20.