Ab jetzt wissen wir, wie das TOTW 22 (Team of the Week) in FIFA 20 aussieht. Erfahrt hier, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sind.

Was ist das Team of the Week eigentlich? Jeden Mittwoch erscheint in FIFA 20 Ultimate das Team der Woche. Es wird von EA Sports zusammengestellt und beinhaltet 23 Spieler, die am letzten Spieltag starke Leistungen gezeigt haben.

Diese Spieler erhalten neben dem Platz im TOTW verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Highlights im TOTW 22: Die mit Abstand stärkste Karte erhält in dieser Woche Kylian Mbappe mit einem Gesamtrating von 93. Doch auch die neuen Spezialkarten von Sergio Ramos (91), Luis Alberto (88), De Jong (87) und Ben Yedder (87) können sich sehen lassen.

Bundesliga-Kicker im neuen TOTW: Insgesamt haben es 4 Bundesligaspieler in das TOTW 22 geschafft. Diese sind: Kostic (86), Volland (84), Schwolow (82) und Quaison (84).

So stark ist Mbappe: Die bereits dritte Inform-Karte von Mbappe erhält nur geringe Upgrades gegenüber seiner letzten TOTW-Karte.

Die größten Sprünge gibt es in den Bereichen:

Passen: 84 -> 86

Defensive: 42 -> 44

Physis: 79 ->81

Das ist das Team of the Week 22

Alle Karten im TOTW 22

TOTW 22 – Startelf

TOTW 22 – Auswechselspieler

Dann erscheint das TOTW 22: Die neuen Inform-Karten sind ab heute, den 12.02. um 19:00 Uhr, in Packs verfügbar.

FIFA 20: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

Aus Packs: Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr Inform-Karten aus diesen Sets ziehen:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Ihr könnt die neuen Inform-Karten auch auf dem FUT-Transfermarkt finden. Bevor ihr aber euren Wunschspieler kauft, solltet ihr unbedingt die Preise vergleichen und etwas abwarten. Denn oft werden die TOTW-Karten nach ein paar Tagen deutlich günstiger angeboten.

Mit dem TOTW Coins verdienen: Nutzt die neuen Spezialkarten im TOTW, um euch ein paar Münzen zu verdienen. Hier erklären wir euch, was ihr dabei beachten solltet: