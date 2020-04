FIFA 20 belebt alten Fan-Favoriten wieder, aber so will ihn niemand haben

In FIFA 20 hat mit Jonathan Biabiany ein alter Fan-Favorit eine starke, neue Karte bekommen. Doch die ist derart teuer, dass die Fans ziemlich sauer sind.

Wer ist Jonathan Biabiany? Der Außenstürmer war über Jahre in FIFA gleichermaßen geliebt wie gefürchtet. Seine Gesamtstärke war nie die allerhöchste – aber die Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit!

Spätestens seit FIFA 13 war Biabiany gerade in Serie-A-Teams eine Waffe, mit der man rechnen musste. Der Flügelspieler zog so ziemlich jedem Abwehrspieler mit Leichtigkeit davon. Ein klassisches Pace-Monster – und dementsprechend beliebt.

In FIFA 19 gab es nur noch eine Silberkarte mit immerhin noch 94 Pace für Biabiany, in FIFA 20 sah seine Karte dann so aus:

Immer noch schnell, klar. Aber nicht mehr dieselbe Waffe, wie früher.

Biabiany ist zurück – aber viel zu teuer

Um diese Karte geht es: Während des FUT Birthday Events bekam Biabiany eine Flashback-Karte. Klar: Die Geschwindigkeit wurde wieder hochgedreht. Mit 99 Pace und 93 Dribbling ist auch mit diesem Biabiany nicht zu spaßen. Schade nur, dass ihn vermutlich kaum jemand benutzen wird.

So sieht die neue Biabiany-Karte aus

Das ist das Problem: Die neue Biabiany-Karte hat nicht nur drei Sterne bei schwachem Fuß und Skills, vor allem spielt sie in der zweiten italienischen Liga. Der Franzose passt damit rein von der Liga her gesehen in wenig FUT-Teams.

Darüber könnten manche Fans noch hinwegschauen. Doch da die übrigen Werte neben der Pace nicht gerade überragend sind, schreckt der heftige Preis von gut 140.000 Münzen für die SBC viele ab.

Das sagen die Fans: Im FIFA-Subreddit zeigen sich viele Fans wütend über die Anforderungen für den 87er-Außenspieler. Gerade jetzt im April sei die SBC viel zu teuer für einen Spieler mit diesem Rating. Die reine Nostalgie würde den Preis nicht rechtfertigen.

„Das ist eine der schlechtesten Spieler-SBCs die sie veröffentlicht haben. Sie haben nicht mal die Skillmoves oder den schwachen Fuß verbessert“, ärgert sich User S-Yx (via reddit)

„Wahrscheinlich die schlechteste aller Zeiten“, stimmt User Pidjesus (via reddit) zu.

„Das ist direkt eine der Bottom-5-SBCs in FIFA 20“, findet auch User IsMiseOzz (via reddit).

Außerdem wird kritisiert, dass mit Biabiany ein weiterer französischer Spieler in die aktuelle Promo fällt. Bereits 11 andere Promo-Spieler zum FUT-Birthday kommen aus Frankreich – die Kombinationsmöglichkeiten werden dadurch begrenzt.

Für viele Spieler lohnt sich die neue Biabiany-Karte damit leider nicht. Dabei dürfte er zumindest für Spieler interessant sein, die gerne dribbeln – genau so übrigens, wie diese sieben starken Dribbler.