Luka Modric bekommt extrem starke Flashback-Karten in FIFA 20, die richtige Schnäppchen sind. Wir zeigen euch, warum sie sich lohnen und wie ihr an die Karten kommt.

Das sind die neuen Flashback-Karten: Mit Gesamtratings von 93 und 96 hätten die beiden Flashback-Karten von Luka Modric durchaus im spanischen La Liga TOTSSF vertreten sein können. Doch statt einer TOTS-Karte gibt es jetzt zwei starke Flashback-Karten, bei denen neben den fantastischen Werten auch noch der Preis stimmt.

Modric erhält in FUT 20 zwei neue und richtige starke Karten

So teuer sind die neuen Karten: Was bei den beiden neuen Top-Karten sofort auffällt, ist der vergleichsweise niedrige Preis. Für die Premium-Karte von Modric (96) sind knappe 205.000 Münzen fällig, was für einen Endgame-Mittelfeldspieler ein echtes Schnäppchen ist. Ähnlich starke Karten wie die TOTSSF-Karten von De Jong (94 – 580.000 Münzen) und Fekir (96 – 320.000 Münzen) sind da deutlich teurer.

Lohnen sich die neuen Modric-Karten?

Wie stark sind die Karten? Bei beiden Flashback-Versionen handelt es sich um extrem starke Mittelfeldspieler, die beide mit der begehrten Kombination aus 4-Sternen Skill Moves sowie 4-Sternen beim schwachen Fuß punkten können. Außerdem überzeugen die Karten mit herausragenden Werten in den Bereichen Dribbling sowie Passen.

Doch auch die übrigen Stats sind ideal für einen zentralen Mittelfeldspieler und versprechen in beiden Versionen besonders wendige und passsichere Ballverteiler.

Welche Karte lohnt sich mehr? Dass die Premium-Variante von Modric mit einem Gesamtrating von 96 stärker ist, als die 93-er Version dürfte wohl niemanden überraschen. Sie kann ihre Stärken vor allem in den Bereichen Physis und Defensive ausspielen, was die 96er-Version zu einem perfekten Box-to-Box-Spieler macht, der auch defensiv so einiges abräumen kann.

Wer allerdings Modric eher nicht defensiv spielen möchte, für den ist die 93-er eine ideale Ergänzung. Denn abgesehen von den Defiziten in der Physis und der Defensive, ist diese Karte immer noch sehr stark und lohnt sich besonders für FIFA-Spieler mit weniger Coins auf dem Konto.

So kriegt ihr Flashback Modric

So löst ihr die SBCs: Um die Karten in euer Team aufnehmen zu können, müsst ihr SBC-Aufgaben abschließen. Dabei ist mit folgenden Ausgaben zu rechnen: (Stand 8. Juni 2020)

93er Flashback-Modric – ca. 80.000 Coins (PS4) – Ablaufdatum: 10.06.2020

96er Flashback-Modric – ca. 205.000 Coins (PS4) – ohne Ablaufdatum

Basis Flashback-Modric

Das müsst ihr tun: Für die Karte müsst ihr 2 Teams abgeben. Eins mit einem 83er Rating und ein Team mit einem 84er-Rating.

Die Basis-Flashback-Karte von Modric

Aufgabe 1 – La Liga

Diese Anforderungen müssen erfüllt sein:

Spieler aus La Liga: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 83

Team-Chemie: Mindestens 80

Anzahl Spieler: 11

So könnte die Lösung aussehen:

Die Lösung kostet euch ca. 27.000 Münzen

Aufgabe 2 – Top Performer

Diese Anforderungen müssen erfüllt sein:

TOTSSF-, TOTW- oder TOTW-Moments-Karte: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 84

Team-Chemie: Mindestens 75

Anzahl Spieler: 11

So könnte die Lösung aussehen:

Die Lösung kostet euch ca. 57.000 Münzen

Premium Flashback-Modric

Das müsst ihr tun: Auch für die Premium-Version müssen 2 Teams eingetaucht werden. Hier werden ein 85er sowie ein 86er Team fällig.

Die Premium-Flashback-Karte von Modric

Aufgabe 1 – Los Blancos

Diese Anforderungen müssen erfüllt sein:

Spieler von Real Madrid: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 85

Team-Chemie: Mindestens 75

Anzahl Spieler: 11

So könnte die Lösung aussehen:

Die Lösung kostet euch ca. 90.000 Münzen

Aufgabe 2 – La Liga

Diese Anforderungen müssen erfüllt sein:

Spieler aus La Liga: Mindestens 1

TOTSSF-, TOTW- oder TOTW-Moments-Karte: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 86

Team-Chemie: Mindestens 70

Anzahl Spieler: 11

So könnte die Lösung aussehen:

Die Lösung kostet euch ca. 120.000 Münzen

Mehr starke Karten gibt es gerade im Ultimate Team of the Season So Far. Hattet ihr schon Pack-Luck?