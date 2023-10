Nach neuen Informationen soll Ubisoft an zwei neuen Projekten zu Far Cry arbeiten: An Far Cry 7 und an einem Multiplayer-Shooter wie Escape from Tarkov. Der neue Extraction-Shooter soll in Kanada, bei Ubisoft Montreal, entstehen. Es trägt den „Project Maverick.“

Woher kommen die Infos? Die Infos stammen von Tom Henderson, einem bekannten Leaker, von dem häufig Informationen zu großen Gaing-Titeln kommen. Die Informationen wurden am Sonntagabend öffentlich.

Das sind die Infos: Ursprünglich war der Extraction-Shooter Teil eines Projekts, das mal Far Cry 7 werden sollte. Doch nach Änderungen im Management sind beide Titel jetzt eigenständige Projekte:

Einmal das neue Far Cry 7 – Projekt-Name „Blackbird“.

Ein Multiplayer-Game namens „Project Maverick”.

Die Far-Cry-Reihe hat schon einiges überlebt, sogar Til Schweiger und Uwe Boll:

Alaska statt Russland: Setzt Far Cry auf das Hype-Genre?

Was weiß man über den Shooter? Es heißt, das Projekt wurde bereits mehrfach umgeworfen und ist seit einigen Jahren in Entwicklung. Es soll in einem Dorf in Alaska, spielen, namens Alashina. Spieler seien in die Region mit dem Versprechen von Freiheit gelockt worden, aber nun sehen sie ein Land in Chaos, in dem niemand dem anderen vertraut.

Die Spieler sollen die Umgebung nach Ressourcen absuchen, um zu überleben: Dazu wird es notwendig sein, Tiere zu häuten oder Chemikalien aufzuspüren. Der Spieler wird in bester Survival-Manier Pflanzen für Heilkräuter ernten und Waffenteile finden. Auch Munitionshülsen sind begehrt.

Die Spieler sollen ein Versteck als Operationsbasis nutzen, wo sie gefundene Waffen und Ausrüstung unterbringen können.

Was soll das Spiel besonders machen? Das klingt alles sehr nach Escape from Tarkov. Es soll aber auch möglich sein, im Team zu arbeiten.

Das Spiel soll Tode hart bestrafen: Spieler verlieren bei ihrem Ableben alle Items, Perks und Level – außer Items, die im Versteck liegen.

Wann soll das kommen? Ein Release-Datum ist für April 2025 vorgesehen, eine Alpha soll bereits im ersten Halbjahr 2024 starten.

Jagt Ubisoft dem nächsten Trend nach?

Wie wird das diskutiert? Man sieht hier klare Anleihen an Escape from Tarkov. Auf reddit kritisiert man, dass Ubisoft hier dem nächsten Trend hinterherzujagen scheint. Das sei schon bei „Hyperscape“ übel gescheitert.

Als positives Beispiel für ein starkes Extraction-Spiel wird „Hunt: Showdown“ genannt.

Auf reddit sehen jedoch einige ein Chance für ein Spiel wie Escape from Tarkov, das soll dann aber einige Anforderungen erfüllen:

Es müsse zugänglicher sein

Weder zu hardocre, noch zu casual sein

bessere Ladezeiten als Tarkov aufweisen

Erfolgreiches Indie-Game löst häufig Welle an großen Titeln au

Das steckt dahinter: Das ist ein Muster, das sich im Gaming ständig wiederholt. Es gibt ein “Indie-Game”, das unerklärlicherweise besser läuft, als es sich irgendwer erklären kann, das aber als “roh” oder “unzugänglich” gilt.

Große Studios versuchen dann zugänglichere, massentaugliche Versionen zu diesem Pionier-Spiel zu entwcikeln:

Vor 16 Jahren war das Mal ein Everquest oder Ultima Online, das dann ein “World of Warcraft inspirierte

Vor 7 Jahren gab’s mal eine Mod zu Arma, die erst “PUBG” inspirierte und später 2017 dann Fortnite hervorbrachte. Auch Titel wie Cod: Warzone sind Folgen des Battle-Royale-Hypes.

Bei Survival-Spielen hatten Studios vor Jahren einigen Jahren verursacht, ihr “DayZ”, “ARK” oder “Rust” zu entwickeln: Ein Resultat davon war etwa Fallout 76, ein neues Spiel von Blizzard steht ebenfalls noch aus.

Jetzt sind offenbar “Escape from Tarkov” und “Hunt: Showdown” dran, aktuell entstehen zahlreiche Extraction-Shooter. Einige dieser Extraction-Shooter, die offenbar sehr früh rauskamen, sind schon böse verdampft. Von Rainbox Six Ectraction hört man schon lange nicht mehr viel.

Der Versuch von Ubisoft den letzten Trend zu kopieren, lief nicht so gut:

Ubisoft-Shooter wollte ein rasantes Twitch-Experiment sein – Wird jetzt eingestellt