Zusammen mit Season 1 hat Fallout 76 einen Season Pass und viele Belohnungen zum Freispielen erhalten. Mit genau diesem Pass gab es allerdings einige Probleme. Nun reagiert Bethesda – zur Freude der Spieler.

Was war das Problem? Als zusammen mit Update 20 die erste Season und damit der erste Season Pass an den Start gegangen sind, haben viele Spieler sofort angefangen, sich die über 100 Belohnungen zu erspielen.

Dabei haben sie allerdings festgestellt, dass das ganz schön lange dauern kann. Einige Spieler haben angefangen, zu berechnen, wie lange man dafür braucht und kamen zum Ergebnis: Wer den Season Pass durchspielen will, braucht ganz schön viel Zeit.

Erschwerend kam hinzu, dass einige Bugs verhindert haben, dass die benötigte S.C.O.R.E. aus täglichen Herausforderungen überhaupt angerechnet wurde. Die Spieler haben also einige Tage an Challenges verpasst.

Das führte zu Frust und Ärger über ein eigentlich ziemlich cooles Feature. Nun hat Bethesda in einem neuen „Aus dem Vault“ bereits aktive Änderungen erklärt und zukünftige angekündigt.

Das ändert sich nun: Noch bis zum 20. Juli werden statt sieben täglicher Challenges nun neun aktiv sein. Das sind satte 500 S.C.O.R.E. pro Tag mehr – etwa ein halbes bis ein drittel Level, je nachdem, wie weit ihr schon seid. Diese Änderung ist schon seit einigen Tagen aktiv, sodass fleißige Spieler schon ordentlich aufholen konnten.

Bethesda plant allerdings auch, als Ausgleich für die ausbleibende S.C.O.R.E. durch Bugs, weitere, ähnliche Aktionen zu bringen. Im Blog-Post heißt es:

Im weiteren Verlauf von The Legendary Run wollen wir weitere tägliche Challenges in dieser Art anbieten. Beispielsweise planen wir einige tägliche und wöchentliche Bonus-Challenges, die in der finalen Saison-Woche hinzugefügt werden sollen.