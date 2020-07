Mit Update 20 hat Bethesda die 1. Season in Fallout 76 gestartet und damit das legendäre Rennen hinzugefügt. Im Grunde so etwas wie einen Battle-Pass, wo ihr durchs Abschließen von Herausforderungen Punkte sammelt, um bis zu 100 Felder vorzurücken und Belohnungen zu erhalten. Das ist jedoch mit sehr viel Grind verbunden und kaum schaffbar.

Das ist los: Das legendäre Rennen in der 1. Season in Fallout 76 ist mit Update 20 am 30. Juni gestartet und bietet vor allem Vielspielern eine gute Beschäftigung. Auf einem Spielbrett mit 100 Feldern startet ihr mit euer Figur auf dem 1. Feld und schreitet immer dann weiter, wenn ihr durch Herausforderungen euren neuen S.C.O.R.E-Level erhöht.

So sieht das Spielbrett aus dem legendären Rennen aus

Das sind die Herausforderungen: Fallout 76 bietet extra neue tägliche sowie wöchentliche Herausforderungen, die euren S.C.O.R.E-Level erhöhen. Diese rangieren zwischen einfachen Aufgaben wie „Steige ein Level auf“ bis hin zu echt schwierigen Herausforderungen wie „Töte 10 legendäre Kreaturen“.

Ihr benötigt also nicht nur Zeit, sondern auch Skill oder eine gute Gruppe, um die schwierigeren Aufgaben zu absolvieren.

Das sind die wöchentlichen Herausforderungen

Das sind die Belohnungen: Auch die Belohnungen sind sehr unterschiedlich und wechseln sich ab:

Kronen

Goldbarren

Atome

Waffen- und Rüstungs-Skins

Skins für die Power-Rüstung

Ressourcen

Emotes

Porträts

und vieles mehr

Level 100 zu erreichen ist ein unglaublicher Grind

Ein Level im S.C.O.R.E aufzusteigen ist gar nicht so einfach, und alle 100 Level abzuschließen, ist so gut wie unmöglich.

Das ist das problem: Der YouTuber Nightin Gery hat sich das legendäre Rennen mal genauer angesehen und alles penibel ausgerechnet.

Also das schaffen wohl nur die wenigsten

So rechnet er aus, dass Spieler insgesamt 225.000 Erfolgspunkte benötigen, um alle Belohnungen freizuschalten. Im ersten Level benötigt ihr noch 1000 bis auf Stufe 2 und dann benötigt ihr jeweils 25 Punkte mehr. Von 99 auf 100 sind das also 3500 Erfolgspunkte.

Hier ist aber nun der Knackpunkt:

Die täglichen Herausforderungen bringen gesamt 2000 Punkte

Die wöchentlichen bringen 7500 Punkte

Die Season läuft nur 10 Wochen

Wenn ihr also alles absolviert, jeden Tag grindet, dann habt ihr nach den 10 Wochen 215.000 Erfolgspunkte gesammelt. Die restlichen 10.000 müsst ihr mit einer wiederholbaren Aufgabe lösen, in dem ihr ganz simpel Erfahrungspunkte sammelt – 10.000 EXP bringen euch 100 Punkte. Ihr benötigt also 1-Million Erfahrungspunkte.

Wenn ihr jedoch mal eine Herausforderung nicht schafft, einen Tag verpennt oder gar eine Woche, müsst ihr sehr viel mehr Erfahrungspunkte grinden, um das wieder gutzumachen.

Zockt ihr aktuell Fallout 76? Was haltet ihr von der 1. Season und dem legendäen Rennen? Fallout 76 gehört für uns aktuell zu den 5 besten MMOs und Onlinespielen, die wir euch im Juli empfehlen.