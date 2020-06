Es ist so weit: Die erste Season im postapokalyptischen Onlinespiel Fallout 76 steht in den Startlöchern. Euch erwartet ein Brettspiel mit spannenden Herausforderungen und vielen Belohnungen.

Was bietet die erste „Fallout 76“-Season? Die gesamte Season, die mit dem Fallout 76 Update 20 ins Spiel kommt, ist wie ein Brettspiel aufgemacht, das den Namen „Das Legendäre Rennen“ trägt. Ihr stellt euch im Onlinespiel Fallout 76 verschiedenen Herausforderungen, deren Fortschritt auf dem Brettspiel festgehalten wird. Erledigt ihr eine Challenge, schreitet eure Spielfigur auf dem Spielbrett weiter voran.

Dabei geht es im Brettspiel darum, in der Rolle des Captain Cosmos schneller ans Ziel zu kommen als der finstere Dr. Zorbo. Es handelt sich also um ein Spiel im Spiel.

Die erste Season in Fallout 76 ist wie ein Brettspiel aufgemacht.

Welche Herausforderungen erwarten euch? Es gibt einige tägliche und wöchentliche Challenges, denen ihr euch stellt. Dazu gehören:

Wiederverwerten von Schrott, um an eine bestimmte Ressource zu kommen

Herstellen von Munition an einer Werkbank

Aufgetakelt im Fotomodus ein Fotoshooting bestreiten

Jede gemeisterte Herausforderung beschert euch S.C.O.R.E.-Punkte. Sammelt diese Punkte, um langsam in 100 Rängen aufzusteigen.

Kann man sich Ränge auch erkaufen? Ja. Ab dem 14. Juli schaltet Bethesda die Option frei, euch für 150 Atome je einen Rang zu kaufen.

Belohnungen, Startzeit und Ende der ersten Season in Fallout 76

Was bringt es, in den Rängen aufzusteigen? Jeder Aufstieg beschert euch spannende Belohnungen. Und alle zehn Ränge gibt es noch etwas Besonderes. Dazu gehören:

Ingame-Währung

Skill-Karten-Paketen

Atome

Lunchboxen mit +25 % EP für euch und Spieler in eurer Nähe sowie einen zufälligen sozialen Buff

Munitionsumwandler, mit dem ihr Munition in die umwandelt, die ihr gebrauchen könnt

Vault-Tec-Ressourcenpakete mit nützlichen Materialien

Feuerwerk

Kosmetische Items wie beispielsweise Waffen-Skins

Die erste Season von Fallout 76 bietet interessante Belohnungen wie beispielsweise Waffen-Skins.

Wann startet die Season? Eine genaue Uhrzeit nannte Bethesda noch nicht, doch das Update 20 für Fallout 76 sollte am 30. Juni gegen 16 Uhr für PC, Xbox One und PS4 aufgespielt werden. So, wie das bei den bisherigen Updates auch der Fall war.

Eine Download-Größe wurde noch nicht genannt.

Wie lange dauert die Saison an? Bethesda erklärt, dass die erste von drei Seasons Mitte September endet. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt.

Gerade das große Wastelanders-Update hat Fallout 76 stark verändert. MeinMMO-Autor Sascha Asendorf spielte ein Jahr lang kein Fallout 76 und erklärt euch, wie anders es sich dank Wastelanders anfühlt.