Experten glauben: Der Generation Z geht es schlecht, weil sie zum falschen Augenblick viel Geld ausgegeben hat

Was ist das Problem? Die hohe Lebensqualität, die sich viele mit sehr günstigen Krediten erkauft haben, wird jetzt zum Problem, denn die Zinsen steigen seit Monaten stark an. Und die Zahlen lügen nicht. Schaut man in die USA und schaut sich dort die finanzielle Situation der jungen Leute an, dann sieht man, dass jeder Siebte der Generation Z seine Kreditkarte überzogen hat und 31 % mehr für seine Miete ausgibt. Und die derzeitige Situation lässt Mieten und Lebenshaltungskosten nur noch weiter steigen.

Laut Jimmie Lenz, Professor für Finanzwirtschaft an der Duke University, kommen jetzt viele negative Entwicklungen, denn die Generation Z „wird in einer Zeit steigender Inflation und steigender Zinssätze erwachsen, und das wird sich auf sie auswirken.“

