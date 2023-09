Evil Dead: The Game – Nach nur einem Jahr ist das Spiel schon tot

Ein weiteres Spiele-Opfer im Jahr 2023. Evil Dead: The Game stellt nach etwas über einem Jahr die Entwicklung ein.

Evil Dead: The Game sollte ein richtiger Konkurrent für Dead by Daylight werden. Horror-Splatter-Action mit Koop gemischt und dazu natürlich den bekannten Charakteren des „Evil Dead“-Franchise. Nach etwas mehr als einem Jahr ist dieser Traum nun endgültig geplatzt. Die weitere Entwicklung an dem Spiel wird eingestellt – und die bereits angekündigte Switch-Version erscheint gar nicht mehr.

Was ist bei Evil Dead The Game los? Im Mai 2022 erschien Evil Dead The Game und wollte mit Spannung, Action und kooperativem Gameplay überzeugen. Doch die gute Stimmung hielt nur kurz. Zwar gab es einige kleinere Erweiterungen mit neuen Inhalten: Eine Schloss-Karte, die an den Film „Armee der Finsternis“ angelehnt war oder auch der „Splatter Royale“-Modus. Aber nach und nach versiegte der Content-Strom. Jetzt kam die Nachricht auf X (ehemals Twitter):

Wir haben die Entscheidung getroffen, die Entwicklung von neuen Inhalten für Evil Dead: The Game nicht länger zu verfolgen.

Damit einher ging auch die Ankündigung, dass die einstmals geplante Switch-Version des Spiels nicht mehr erscheinen wird.

Wie ging es dem Spiel zuletzt? Ausgesprochen schlecht – zumindest, wenn man sich die Daten auf Steam anschaut. Laut Steamcharts hatte Evil Dead The Game in den 30 Tagen einen Höchststand von 43 gleichzeitigen Spielern.

Evil Dead gab es auch noch auf der Xbox und der PlayStation – aber hier sind die Spielerzahlen nicht bekannt.

Allerdings muss hierbei auch beachtet werden, dass das Spiel erst mit großer Verzögerung auf Steam erschien und die meiste Zeit auf dem PC nur im Epic Games Store verfügbar war. Als es dann in 2023 auf Steam startete, war jeder Hype längst verflogen.

Kann man noch weiter spielen? Ja. Die Server werden auf absehbare Zeit weiter online bleiben und sollte es „größere Probleme“ geben, dann wollen sich die Entwickler darum kümmern.

Wie lange diese „absehbare Zukunft“ allerdings andauert, darf ebenfalls hinterfragt werden. Wer Evil Dead: The Game noch zocken will, sollte das lieber in den nächsten Monaten ausführlich tun, bevor dann irgendwann doch ganz die Stecker gezogen werden.

Was steckt dahinter? Die Nachricht kommt kurz nach der Ankündigung, dass es der Embracer Group finanziell schlecht geht. Hier gibt es gerade große Umstrukturierungen, was zu vielen Kündigungen und kompletten Streichungen von Jobs führte. Davon betroffen war etwa auch der Entwickler der „Saints Row“-Reihe, Volition Games.

Ein Profiteur von diesem Ende dürfte Dead by Daylight sein: Denn die haben alle anderen Horror-Fans immer bei sich aufgenommen.