ESO: 5 Dinge, mit denen ihr euch aufs nächste XP-Event vorbereitet, um dann möglichst schnell zu leveln

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Hier bekommt ihr eine Übersicht über die prozentuale Bonus-Erfahrung in Abhängigkeit von der Qualität bzw. Aufwertungs-Stufe bei Rüstung und Waffen. Schmuck kann nicht in der Eigenschaft “lehrend” hergestellt werden.

Meisterschriebe geben sehr viel Erfahrungspunkte und sind relativ einfach und in kurzer Zeit zu machen. Damit ihr aber auch Schriebe besitzt, sobald es Extra-Erfahrung gibt, müsst ihr natürlich ein bisschen was ansammeln. Hebt dafür einfach alle Meisterschriebe auf, die ihr aus den täglichen Handwerksquests bekommt auf und lagert sie sicher.

Es gibt jeden Tag eine tägliche Log-In-Belohnung. Darunter sind auch viele Schriftrollen, die euch einen Erfahrungsbonus geben. Außerdem sind diese mit dem XP-Buff vom Event kombinierbar. Sammelt also so viele wie möglich und legt sie euch für das nächste XP-Event auf die Seite.

Wie bereite ich mich am besten auf die XP-Events vor? Natürlich habt ihr immer wieder Zeiträume, in denen kein Event mit Erfahrungsbonus stattfindet. Das ist die ideale Zeit, um sich auf das nächste XP-Event vorzubereiten. Für manche Aktivitäten, wie das Fertigen von Meisterschrieben, ist es sogar notwendig.

Bei welchen Events bekommt ihr den Event-Buff? Das nächste Mal bekommt ihr einen Erfahrungsbonus bei dem Neujahrsfest in ESO. Wie auch die anderen XP-Events wiederholt sich das Neujahrfest jährlich. Hier habt ihr eine Liste der XP-Events in ESO:

Im MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es immer wieder Events, bei denen ihr einen Bonus auf die erhaltene Erfahrung bekommt. Wir von MeinMMO zeigen euch die besten Möglichkeiten, um euch auf solche Events vorzubereiten, damit ihr dann schnell an die XP kommt.

Insert

You are going to send email to