In dem MMORPG The Elder Scrolls Online läuft zurzeit das Hexenfest-Event. Bis zum 02. November 2021 habt ihr noch Zeit, eure Belohnungen zu sammeln. MeinMMO verrät euch alle Details über das diesjährige Hexenfest und wie ihr schnell noch an eure Belohnungen kommt.

Wann ist das Hexenfest-Event? Es hat am 21. Oktober um 16:00 Uhr MESZ begonnen und läuft noch bis Dienstag, den 02. November um 15:00 Uhr MEZ. Denkt also an die Zeitumstellung!

Was ist das Hexenfest? Das ist ein Halloween-Event in ESO. Es gehört du den Events, bei denen es außerdem einen Erfahrungsbonus von 100 % gibt. Wenn ihr also noch unfertige Charaktere habt, dann solltet ihr die letzten Tage ausnutzen. Der Erfahrungsbonus ist außerdem mit Tränken und Schriftrollen kombinierbar.

Erfahrt dazu mehr in unserem Guide darüber, wie ihr super-viel Erfahrung (XP) in kurzer Zeit macht.

So könnt ihr am Hexenfest teilnehmen

Zuerst müsst ihr im Kronenshop den Krähenrufer erwerben. Dieses Item findet ihr in der Kategorie “Feiertag” oder im Schaukasten. Sobald ihr ihn benutzt, schaltet ihr die Quest “Tauschhandel der Hexenmutter” frei. Sobald ihr diese Quest absolviert habt, bekommt ihr ein Andenken: die Pfeife der Hexenmutter.

Wenn ihr die Quest schon im Jahr zuvor erledigt habt, könnt ihr euer Andenken einfach erneut benutzen. Ihr müsst die Quest nicht zwingend wiederholen. Legt euch das Andenken während des Events am besten in euren Schnellzugriff. Den erreicht ihr über euer Inventar (I), indem ihr auf das Schnellzugriff-Symbol klickt.

Dort könnt ihr nun einige Items hinzufügen, welche ihr mit einer Taste (Standardeinstellung: Q) direkt nutzen könnt.

Benutzt ihr nun euer Andenken, erhaltet ihr 2 Stunden lang einen Erfahrungsbonus von 100 %. Außerdem erscheint der Kessel der Hexenmutter. Benutzt ihr diesen, verwandelt ihr euch in ein schauriges Skelett. Gefällt euch dieses Aussehen nicht, könnt ihr es natürlich direkt wieder deaktivieren.

Wie deaktiviere ich die Hexenfest-Verwandlung?

Öffnet euer Charaktermenü (C) und scrollt nach ganz unten. Dort seht ihr auf euch wirkende Effekte. Klickt ihr nun auf den Effekt der Verwandlung, verschwindet er wieder.

Diese Belohnungen gibt es beim Hexenfest

Neben dem Erfahrungsbonus erhaltet ihr außerdem Plünderschädel. Diese gibt es als Belohnung von Anführern. Dabei ist es egal, welcher Anführer. Hier gibt es Loot:

Gewölbe-Bosse

Bosse eines offenen Verlieses

Verlies-Bosse

Bosse in Prüfungen

Bosse der offenen Welt

Ihr erkennt die Anführer / Bosse daran, dass sie auf eurer Karte mit einem Totenkopf-Symbol gekennzeichnet sind. Durch diese Add-Ons könnt ihr auch Bosse auf der Map sichtbar machen, die ihr ansonsten nicht sehen würdet:

Besondere Belohnungen des Hexenfests im Überblick

Schaut während des Events auch mal in den Kronenshop. Dort gibt es einige interessante Dinge wie diesen niedlichen Begleiter mit Hexenhut.

Belohnungen Quelle Plünderschädel Anführer / Bosse Ereignisscheine Plünderschädel pro Tag Erfahrungsbonus (100 %) Pfeife der Hexenmutter Sammlungsstück:

Hexengezähmter Bärenhund 10 Fragmente:

Knochenstaubpigment Runenkiste: Aktion “Mäusespeck-Grillgenuss” Plünderschädel (Chance, nicht garantiert)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Runenkiste: Andenken “Lagerfeuer” Plünderschädel pro Tag (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Titel: Hexe Plünderschädel pro Tag (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Hexenfestschriebe Plünderschädel pro Tag (Chance) Monturstilseiten:

Glenmoril-Wyrd (Rüstung)

Glenmoril-Wyrd (Waffen) aus Glenmoril-Schatzkarten

Grabtänzer (Waffen) Plünderschädel pro Tag (Chance) Kapitel: Handwerksstil der Dremore Plünderschädel pro Tag (Chance) Unbeständiger Wandelstein (Begleiter):

Daedrischer Feuerstein

Runengeätzter Schlaghammer

Glimmender Blutgraszunder Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für Rußverderbnis-Plateau (Heim):

Verbrennende Säule

Versengende Pfeiler Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Hexengrabbelbeutel:

Sammlungsstücke aus den Vorjahren Ereignisschein-Händlerin (Impresaria)

Außerdem erhaltet ihr aus den normalen Plünderschädeln noch kleinere Belohnungen:

Rezepte zum Hexenfest

Einrichtung und Einrichtungspläne

Alchemie-Reagenzien

Stilmaterialien für Dremora & Kürbisfratze

So kommt ihr noch an möglichst viele Belohnungen bis zum Event-Ende

Haut so viele Bosse um, wie möglich

Damit ihr noch möglichst viele Belohnungen rausholen könnt, müsst ihr viele Plünderschädel sammeln. Dazu müsst ihr möglichst viele Bosse umhauen. Einmal pro Tag bekommt ihr einen goldenen Plünderschädel. Ihr könnt also noch 2 davon sammeln, bis das Event endet.

Aus den goldenen Plünderschädeln erhaltet ihr außerdem den Ereignisschein des jeweiligen Tages. Fehlen euch noch Ereignisscheine, um diese gegen ein bestimmtes Item bei der Ereignisscheinhänderin einzulösen? Dann könnt ihr notfalls auch noch weitere Ereignisscheine im Kronenshop erwerben (250 Kronen pro Stück).

Beachtet bei den Ereignisscheinen aber unbedingt, dass ihr nur 12 Stück gleichzeitig besitzen könnt. Löst diese zuerst ein, bevor ihr weitere kauft oder einsammelt.

Tauscht Items in eurer Community oder Gilde

Natürlich bekommt ihr auch mal die eine oder andere Belohnung doppelt. Aber das ist kein Problem. Denn ihr könnt einfach mit anderen Spielern tauschen. Bestimmt geht es einigen genauso.

Sucht in den Gildenläden

Solltet ihr wirklich gar keine Zeit zum Spielen haben bis das Event endet, dann besucht die Gildenläden. Aktuell findet ihr viele der Belohnungen zu niedrigen Preisen.

Eine neue tägliche Quest erwartet euch beim Hexenfest

Erstmalig wird es die neue tägliche Quest “Die Krähe rupfen” geben. Ihr erhaltet die Quest bei der Hexenmutter Taerma. Ihr findet sie sowohl in Olyves Brauerei als auch bei der Impresaria. Um die Quest zu absolvieren, müsst ihr 50 verfluchte Federn in Plünderschädeln finden.

Als Belohnung könnt ihr die verfluchten Federn in ein Abbild verwandeln, welches euch den Weg zu einem unbekannten Ort und einem neuen Weltenboss bereitet.

Angebote im Kronenshop

Einige Kronenshop-Artikel sind noch für kurze Zeit für einen reduzierten Preis erhältlich:

“Rachetag”-Kleid: 490 Kronen

Budihemd mit Kniebundhose: 350 Kronen

Evelis Abenteuerleder: 700 Kronen

Kreuzschärpenrobe der Neumonde: 700 Kronen

Krokodilhaut-Überkilt des Waldläufers: 490 Kronen

Schimmerheim-Edelkleid: 840 Kronen

Singender Skalde: 700 Kronen

Sundasgewänder der Magnifica: 490 Kronen

Tanzkleid “Himmel über Alinor”: 490 Kronen

Tunika und Schärpe “Wanderdüne”: 350 Kronen

“Rachetag”-Kleid

Budihemd mit Kniebundhose

Evelis Abenteuerleder

Kreuzschärpenrobe der Neumonde

Krokodilhaut-Überkilt des Waldläufers

Schimmerheim-Edelkleid

Singender Skalde

Sundasgewänder der Magnifica

Tanzkleid “Himmel über Alinor”

Tunika und Schärpe “Wanderdüne”

Kostüme im Angebot (Kopfbedeckung ausgeblendet)

Für ESO-Plus Mitglieder sind aktuell außerdem folgende Artikel reduziert:

Knochendrache mit unheiligem Glanz (friedlicher Begleiter): 1.200 Kronen

Rajhins Katzenmaske (Kopfbedeckung): 400 Kronen

Einrichtungspaket: Düstere Kürbisfratze: 2.800 Kronen

Gespenstischer Kürbis (Verwandlung): 960 Kronen

Infernaler Begleiter der Hexe (friedlicher Begleiter): 800 Kronen

Jhunals Eulenmaske (Kopfbedeckung): 400 Kronen

Knochendrache mit unheiligem Glanz

Rajhins Katzenmaske

Einrichtungspaket: Düstere Kürbisfratze 1/2

Einrichtungspaket: Düstere Kürbisfratze 2/2



Infernaler Begleiter der Hexe

Jhunals Eulenmaske Kronenshop-Angebote für ESO+ Mitglieder

Wie läuft das Sammeln bei euch während des Hexenfests? Kennt ihr es bereits oder ist es für euch das erste Mal? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Damit ihr bei allen ESO Events auf dem neusten Stand seid und nichts mehr verpasst, schaut euch diesen Artikel an: ESO Event-Ticker – So holt ihr bis Ende 2021 eure Belohnungen.

Dieser Beitrag wird immer aktualisiert und hält euch in Zukunft auf dem Laufenden.