Noch nie spielten so viele Spieler das MMORPG The Elder Scrolls Online zur gleichen Zeit auf Steam (PC) online

ESO erschien am 4.4.2014 auf PC. Der Rekord wurde demnach knapp 6 Jahre nach der Veröffentlichung erreicht

Der Rekord wurde durch die Umstände des Coronavirus und eine Promo-Aktion begünstigt

Um diese Spielerzahlen geht es: Am Abend des 02.04.2020 erreichte ESO 34.449 Spieler zur gleichen Zeit. Damit übertraf man die 32.498 in der Spitze, die das Spiel im Mai 2019 erreicht hatte.

Damit befindet sich ESO aktuell auf Platz 1 bei den MMORPGs auf Steam. Knapp dahinter liegt Black Desert, das in den letzten 30 Tagen auf maximal 32,779 Spieler kam.

Die Spielerzahlen von ESO auf Steam (via Steamcharts)

Woran liegt es? Seit dem 1. April ist das MMORPG The Elder Scrolls Online kostenlos, was 2 Wochen andauern und durch größere Vergünstigungen ergänzt wird. Zusätzlich sorgen die Ausgangsbeschränkungen des Coronavirus, dass Menschen mehr Zeit mit Spielen verbringen. Das führt auch auf der Plattform insgesamt zu Rekorden.

Das alles wäre aber nicht möglich gewesen, wenn Zenimax das storylastige MMO in den letzten Jahren nicht so stark weiterentwickelt hätte. ESO wird durch jährliche Addons, sogenannte Kapitel, und neuen DLCs immer wieder erweitert. Die hohe Qualität, die mittlerweile erreicht wurde, wird auch in den Bewertungen auf Steam honoriert.

Wie sehen die Reviews auf Steam aus? Die liegen in den letzten 30 Tagen bei 87% positiven Bewertungen (02.04.2020, 22:32 Uhr). In dieser Zeit wurden vor allem die Atmosphäre, die zum Entdecken einladende Spielwelt und die für ein Online-Rollenspiel stark inszenierte Story gelobt.

Uneinig ist man sich beim Kampfsystem – einige wünschen sich hier ein intensiveres Treffer-Feedback.

So geht’s weiter: Im Mai folgt mit Greymoor das nächste Kapitel, das nach den Drachen, die mit Elsweyr eingeführt wurden, diesmal ein bekanntes Gebiet aus Skyrim öffnen wird. Seit langer Zeit gibt es mit dem Antiquitäten-System auch wieder ein neues, größeres Gameplay-Feature.

Die kostenlosen 2 Wochen selbst gehen noch bis zum 14.04.2020. Ein perfekter Zeitpunkt also, um sich das MMORPG selbst mal anzuschauen.