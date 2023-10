Die Entwickler von Star Citizen wollen, dass ihr sie findet und besiegt – belohnen euch mit 300 Euro-Schiff

Star Citizen feiert Geburtstag und ihr bekommt die Geschenke. In einem speziellen Event könnt ihr verschiedene Tickets finden. Als Preis winkt ein Raumschiff, für das ihr sonst rund 300 Euro zahlen müsst.

Star-Citizen-Entwickler CIG (Cloud Imperium Games) ist dafür bekannt, sehr teure Raumschiffe im Shop des Weltall-MMOs anzubieten. Auf diese Weise wurden schon mehrere hundert Millionen Dollar eingenommen, um das riesige Spiel weiter zu finanzieren. Anlässlich des Geburtstags von Star Citizen und der anstehenden CitizenCon ziehen CEO Chris Roberts und Co. aber die Spendierhosen an. Im Rahmen eines speziellen Events könnt ihr ein Raumschiff erspielen, dass euch sonst rund 300 Euro kosten würde. Was ihr dafür machen müsst, lest ihr hier bei uns.

Das Event ist eine gute Möglichkeit, um von den aktuellen Problemen bei Star Citizen abzulenken.

Die Jagd ist eröffnet – Star Citizen schenkt euch ein 300 Euro-Raumschiff, ihr müsst nur etwas Glück und Skill haben

Wieso verschenkt Star Citizen gerade ein so teures Raumschiff? Entwickler CIG ist in Feierlaune. Das Weltraum-Spiel feiert gerade Geburtstag und in wenigen Tagen beginnt außerdem die CitizenCon 2023. Um dies gebührend zu feiern, gibt es bis zum Start der Veranstaltung ein besonderes Event im Spiel. Dabei könnt ihr eine Anvil F8C Lightning, ein schweres Kampf-Raumschiff, gewinnen und mit etwas Glück für immer behalten.

Was müsst ihr dafür machen? Um das Raumschiff zu erhalten, reicht es im Grunde aus, in Missionen Kisten und NPCs zu looten. Mit etwas Glück findet ihr auf diese Weise relativ schnell ein goldenes Ticket/Lizenz. Damit im Gepäck steuert ihr dann eine Raumstation mit passendem Terminal an und löst dort die Lizenz ein. Über eine Einblendung erhaltet ihr eine Bestätigung für die erfolgreiche Einlösung. Ihr erhaltet nun für 24 Stunden eine kostenlose Variante der F8C Lightning für euren Hangar.

Wie kann ich mir das Schiff dauerhaft sichern? Mit der Einlösung schaltet ihr gleichzeitig die Kaufoption im Shop frei. Dort kostet euch das Schiff je nach Zahlungsmethode etwa 300 Euro. Zahlt ihr mit frischem Echtgeld, liegt der Preis bei knapp 290 Euro mit lebenslanger Garantie. Falls ihr noch genügend Shop Credits auf eurem Konto habt, müsst ihr rund 330 Euro zahlen und bekommt dazu eine 6-monatige Versicherung für das Schiff.

Kann man das Schiff auch kostenlos behalten? Ja, aber dafür müsst ihr euch ordentlich ins Zeug legen. Neben dem goldenen Ticket/Lizenz gibt es für die Dauer des Events auch eine Platin-Version. Diese Lizenz findet ihr nur bei Star Citizen-Entwicklern, die sich im Spiel aufhalten.

Wie bekomme ich die Platin-Ausgabe? Um ihnen das Platin-Ticket abzunehmen, müsst ihr sie über den Haufen ballern. Mit dem wertvollen Loot solltet ihr dann schleunigst das nächste Terminal zum Einlösen aufsuchen. Wenn sich die Lizenz in eurem Inventar befindet, werden alle Spieler auf dem Server über euren Standort informiert. Ihr werdet vom Jäger zum Gejagten und müsst aufpassen, nicht selbst um das Ticket gebracht zu werden.

Gibt es noch anderen Möglichkeiten, um an das Raumschiff zu gelangen? Falls ihr ein großer Unterstützer von Star Citizen seid, könnte sich die F8C Lightning vielleicht schon in eurem Besitz befinden. Alle Supporter ab 10.000 Euro sind Mitglieder des „Chairman’s Club“ und brauchen sich nicht auf die Suche nach dem Schiff zu begeben. Dies erwartet euch automatisch in eurem Hangar.

Wenn ihr kein Glück auf der Jagd nach den Tickets habt und kein Support-Schwergewicht seid, wird es noch eine andere Möglichkeit geben, an den schweren Kampfflieger zu gelangen. Sobald die Einzelspieler-Story Squadron 42 verfügbar ist, könnt ihr das Schiff durch den Abschluss der Kampagne freischalten.

Was ist mit euch? Seid ihr bereits auf der Suche nach den begehrten Tickets?

