Eylon, das neue MMORPG aus Korea, sollte eigentlich heute in die Closed Beta starten. Doch aktuell scheint niemand ins Spiel zu kommen und die Beschwerden auf reddit und Co werden stetig mehr. Erfahrt hier, was gerade los ist und wie die Lage sich entwickelt.

Was ist gerade bei Elyon los? Eigentlich hätte die Closed Beta des neuen und heiß erwarteten MMORPG Elyon (ehemals A:IR) heute, am 6. Mai 2021 um 14 Uhr starten sollen. Doch zahlreiche Spieler berichten gerade nicht von Spielspaß in der bunten Fantasy-Welt, sondern von Problemen beim Einloggen.

Die meisten Beschwerden auf reddit und Co lesen sich wie folgt:

Der Launcher startet gar nicht erst!

Ich drücke „Play“, aber nix passiert!

Ich drücke „Login“ und lande in einem endlosen weißen Bildschirm, dann kommt ein 504 Gateway-Timeout

Ich kann das „@“ nicht für den Login eingeben

Von Steam aus komme ich zu den Account-Info und finde den Launcher erst gar nicht!

Server von Elyon sind wohl aktuell down

Was bedeutet das alles? Gerade der 504-Gateway-Timeout lässt darauf schließen, dass entweder bei den Usern die Internet-Leitung nicht passt oder – was hier wahrscheinlicher ist – die Server von Elyon gerade offline oder überlastet sind und daher nicht auf die Anfragen antworten können.

Wie viele versuchen auf die Server zuzugreifen? Laut dem Publisher Kakao Games sollen etwa 40.000 Keys herausgegeben worden sein.

Aber ich will doch Elyon spielen! Geduld, junger Padawan, denn aktuell scheint das Problem bei den Entwicklern und deren Servern zu liegen. Solche Probleme sind leider bei Launches von großen Betas oder Releases nicht ungewöhnlich und sicherlich wird schon fieberhaft an einer Lösung gearbeitet. So lange könn tihr euch noch über alels informieren, was man zum Beta-Launch wissen sollte.

Wir werden euch hier zeitnah informieren, wenn sich die Situation ändern sollte oder ein Statement der Entwickler vorliegt. So lange heißt es leider, Geduld zu beweisen und die Wartezeit irgendwie zu überbrücken. Vielleicht ja mit einem anderen empfehlenswerten MMORPG, das 2021 gut auf Steam wegkam? In unserer Liste werdet ihr vielleicht fündig.