Eine Mod für Elden Ring lässt Zorro gegen den Piratenkaiser Kaido kämpfen – Fans von One Piece wollen ein ganzes Spiel

Auf X begeistert gerade eine Mod Fans von One Piece und Elden Ring. Der Kampf von Lorenor Zorro gegen den riesigen Piratenkaiser Kaido lässt Fans von einem Anime-Soulslike träumen.

Was ist das für eine Mod? Bei der Mod handelt es sich augenscheinlich um die „Arbeit „3 Yonkos“-Mod des spanischen Modders „Arestame_Arkeid“. Die Mod macht aus den „Elden Ring“-Bossen Godfrey, Radahn und Malenia die mächtigen Piraten Whitebeard, Kaido und Shanks.

Die Mod stammt aus dem August 2022, damals hatten unsere Kollegen von GamePro darüber berichtet. Aktuell bekommt sie jedoch neue Aufmerksamkeit über X, ehemals Twitter.

Vermutlich kam eine zweite Mod zum Einsatz, um den Tarnished in Zorro zu verwandeln.

Die Mod macht mitten im Hype um den offiziellen DLC „Shadow of the Erdtree“ die Runde.

Epischer Kampf lässt Fans von einem „One Piece“-Soulslike träumen

Warum ist die Mod aktuell im Gespräch? Am 20. Mai teilte ein Fan-Account zu One Piece einen Clip auf X, der einen besonderen Kampf in Elden Ring zeigt. Der Spieler steht als Lorenor Zorro dem riesigen Piratenkaiser Kaido gegenüber.

Als wäre dieser Kampf nicht schon episch genug, schwingt Zorro statt seiner aus dem Anime bekannten Schwerter gleich zwei gewaltige Klingen, die eher an das Yoru des legendären Schwertkämpfers Mihawk erinnern. Kaido hingegen kämpft mit einer Keule und einer Flasche Sake.

Bei dem Clip handelt es sich um eine Aufnahme des YouTubers Herozen. Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

Obwohl das Video schon im Februar 2023 erschien, erhält es bis heute Kommentare. Sowohl unter dem Post auf X, als auch unter dem ursprünglichen YouTube-Video wünschen sich viele Fans ein offizielles Spiel zu One Piece in diesem Stil.

Lizenz-Spiele zu Animes sind häufig eher Prügelspiele, Gacha-Games – oder eine Mischung aus beidem. Die Welt des Lieblings-Anime nach eigenem Ermessen zu erkunden, die Story nachzuspielen und actionreiche Kämpfe zu erleben, davon können die meisten Fans nur träumen.

Quinzz6465: Warum zur Hölle haben Animes noch keine Spiele wie das hier gemacht? Ein Soulslike zu One Piece, Naturo oder sogar Bleach wäre der Hammer. (via YouTube)

(via YouTube) drew2875: „Das ‘One Piece’-Spiel, von dem wir nie wussten, dass wir es brauchen.“ (via YouTube)

cadenz7719: „Ich würde so gerne ein ‘One Piece’-Soulslike sehen, mit DLC-Updates, wenn ein neuer Arc endet.“ (via YouTube)

Declyn: „Ich würde 200 $ zahlen für ein ‘One Piece’-Spiel im Souls-Stil.“ (via X)

Andere Nutzer weisen darauf hin, dass es wohl ziemlich teuer und kompliziert wäre, ein solches Spiel zu produzieren. Es ist also nicht allzu wahrscheinlich, dass der Traum der Fans allzu bald in Erfüllung geht. One Piece -Anhänger können sich seit Anfang 2023 immerhin mit Odyssey trösten – einen ausführlichen Test zum Rollenspiel gibt es auf GameStar (PLUS-Artikel).

Wem die Piratenkaiser nicht genug sind, kann auch jeden Gegner in einen der härtesten Bosse im Spiel verwandeln: Malenia, Miquellas Klinge, ist so mächtig, dass ein Spieler es sich zur Aufgabe machte, sie immer und immer wieder zu erledigen. Community-Legende stellt sich seiner heftigsten Herausforderung bisher