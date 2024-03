One Piece Pirate Warriors 4: Entwickler verraten, wer der stärkste Charakter im Spiel ist – Es sind weder Shanks noch Ruffy

One Piece: Pirate Warriors 4 bekommt bald sein letztes DLC-Paket spendiert. In der Erweiterung tauchen drei neue Charaktere auf, die die Riege an spielbaren Kämpfern erweitern. Im Rahmen der Vorstellung verriet das Team hinter Pirate Warriors 4, welcher Charaktere eigentlich der stärkste im Spiel ist.

Welcher Charakter ist stärker als alle anderen? Tatsächlich sind weder Ruffy noch Shanks die stärksten Kämpfer. Auch die anderen beiden der Vier Kaiser landen nicht auf Platz 1. Der Piratenkönig höchstpersönlich, Gol D. Roger, ist an der Spitze des Treppchens.

Der Twitter-Account zu sandman_AP hat die Stelle aus dem Video herausgesucht und übersetzt:

Gol D. Roger ist einer der spielbaren Kämpfer, die mit dem letzten DLC-Paket kommen. In einem Video ist zu sehen, warum der Piratenkönig so stark ist: Er nutzt ein außergewöhnlich starkes Könighaki, dessen Effekte gerne mal den gesamten Bildschirm einnehmen.

Der König der Piraten hat keine Teufelsfrucht gegessen, trotzdem gilt er als der stärkste Pirat. Im folgenden Video von Varied Geek könnt ihr einen Ausschnitt sehen, in dem Rogers Angriffe zu sehen sind:

Gol D. Roger – Einer der stärksten Piraten des Animes?

Was bedeutet das für den Anime? Nur weil das Team Gol D. Roger in One Piece: Pirate Warriors 4 so stark designt hat, bedeutet das nicht, dass er auch im Anime und Manga der stärkste Kämpfer ist. Auch Shanks und Mihawk sind Schwertkämpfer, die keine Teufelsfrucht gegessen haben. Sie befinden sich auf einem ähnlichen Level wie Gol D. Roger:

Mihawk gilt als der beste Schwertkämpfer in One Piece. Er hatte nicht die Chance, sich mit Roger in einem Duell zu messen. Deshalb können wir nicht sagen, ob er Roger durch seine außergewöhnlichen Schwertfähigkeiten besiegt hätte.

Das Gleiche gilt für Shanks. Er hat zwar einen Arm durch einen tragischen Unfall verloren, doch er beeindruckt ein ums andere Mal durch sein außergewöhnlich starkes Königshaki. Er hat viele Gemeinsamkeiten mit Gol D. Roger, was den Kampfstil angeht.

Hinzu kommen die Charaktere, die von Teufelsfrüchten gegessen haben. Ruffy besitzt endlich eine erwachte Teufelsfrucht und scheint damit den Gesetzen der Physik zu trotzen. Blackbeard besitzt sogar die Fähigkeit von zwei Teufelsfrüchten, weshalb auch er ein starker Kandidat wäre.

Wer ist Gol D Roger eigentlich? Bei Gol D. Roger handelt es sich um den amtierenden König der Piraten. Er hat das One Piece versteckt und damit das Zeitalter der Piraten ausgerufen. Seine Crew ist die einzig bekannte Piratenbande, die die Grandline absolviert hat und auf Laugh Tale gelandet ist.

Leider ist Gol D. Roger nicht mehr am Leben. Er wurde von der Marine öffentlich hingerichtet. Doch im Laufe seines Lebens hat er zahlreiche Piraten wie Rocks D. Xebec besiegt, was beweist, dass er einer der stärksten Piraten war.

Ob Gol D. Roger heutzutage gegen die neue Generation bestehen würde, ist eine spannende Frage. Bedauerlicherweise ist es nicht mehr möglich, dass Roger gegen Ruffy, Shanks und Co. antreten kann. Was denkt ihr: Gegen wen hätte Gol D. Roger wohl die meisten Probleme? Verratet es uns in den Kommentaren.

