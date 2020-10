Stattdessen beinhalten die 10-km-Eier Pokémon wie Barschwa oder Golbit. Sie und ihre Entwicklungen können nichts und sind zudem verdammt häufig. Bei den 310 Eiern von TheSilphRoad war es 72x Barschwa. Auch ich hab das Pokémon in jedem 3. 10-km-Ei. Hier sollte in meinen Augen die Chance auf wirklich seltene Pokémon etwas erhöht werden.

Klar, solche Pokémon sollen seltener in den Eiern sein, doch die Chance darauf ist fast schon frech. Schaut man beispielsweise bei TheSilphRoad in die Eier-Liste, dann liegt dort die Chance auf Kapuno und Milza bei einem Prozent. In 310 10-km-Eiern waren dort gerade mal 4 Kapuno und nur 3 Milza enthalten.

Die Anpassungen am Eier-Pool waren also nicht sehr groß, zuletzt erklärte Niantic Ende Dezember 2019, dass sie daran größere Anpassungen vorgenommen haben.

In meinen Augen gibt es vor allem 3 Gründe, warum der Eier-Pool aktuell so schlecht ist und dringend eine Überarbeitung braucht.

Den kompletten Eier-Pool seht ihr in unserer Eier-Liste 2020 zu Pokémon GO.

So steht es aktuell um den Eier-Pool: Es scheint fast so, als hätte Niantic den Eier-Pool vergessen. Seit Monaten gibt es dort keine Rotation und man bekommt gefühlt nur 5 unterschiedliche Monster aus den Eiern.

Der Eier-Pool in Pokémon GO ist aktuell verdammt ernüchternd, meint MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff. Er nennt euch 3 Gründe, warum die Eier überarbeitet werden sollten.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 × = 5

Insert

You are going to send email to