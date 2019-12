Pokémon GO: Neue Eier im Dezember – Diese Pokémon sind bestätigt

In Pokémon GO findet ihr jetzt komplett andere Pokémon in Eiern. Der Eier-Pool wurde laut Niantic komplett überarbeitet. Wir zeigen euch die Pokémon, die bereits bestätigt sind.

Was ist jetzt alles neu? Schaut man sich die Ankündigung von Niantic dazu an, dann heißt es, dass man jetzt andere Pokémon in den Eiern finden kann. Es scheint so, dass alle Eier-Pools komplett neu sind.

Aktuell sammeln fleißige Spieler noch Daten von Trainer und werten die ausgebrüteten Eier aus. Eine komplette Liste gibt es daher noch nicht. Wir zeigen euch allerdings schon die Pokémon, die bestätigt sind.

Freut euch auf diese Pokémon in den Eiern

Gibt es bereits Überraschungen? Aktuell sind die Pokémon in den Eiern noch nicht besonders. Auffällig ist allerdings, dass bisher einige Monster noch nicht bestätigt sind, die es zuvor sehr häufig gab.

Dazu zählen vor allem die Pokémon aus der 1. Generation. Die Starter der Gen 1 oder Monster wie Dratini sind noch nicht ausgebrütet worden.

Die Starter aus Gen 1 sind bisher noch nicht aufgetaucht.

Diese Pokémon sind in 2-km-Eiern bestätigt:

Karpador

Wailmer

Wablu

Liebiskus

Chelast

Panflam

Plinfa

Serpifeu

Floink

Ottaro

Nagelotz

Yorkleff

Felilou

Was fällt hier auf? Hier findet man weiterhin viele Starter-Pokémon. Die Starter aus Gen 5 sind von den 5er-Eiern in die 2er-Eier gewechselt. Starter aus den ersten Generationen sind bisher nicht aufgetaucht.

Diese Pokémon sind in 5-km-Eiern bestätigt:

Ponita

Sleima

Onix

Tragosso

Tauros

Evoli

Volbeat

Kanivanha

Lunastein

Bamelin

Fermicula

Was fällt hier auf? Die Mischung der Pokémon ist hier immer noch ziemlich bunt. Bisher tauchten hier noch keine Starter-Pokémon auf. Regionale Monster sind weiterhin auszubrüten.

Lunastein ist noch immer in den Eiern zu finden.

Diese Pokémon sind in 7-km-Eiern bestätigt:

Alola-Sandan

Alola-Vulpix

Alola-Sleima

Alola-Kleinstein

Alola-Mauzi

Alola-Digda

Pichu

Pii

Fluffeluff

Togepi

Rabauz

Kussilla

Elektek

Magby

Azurill

Isso

Knospi

Mobai

Mampfaxo

Mantirps

Was fällt hier auf? Hier scheint es die gleichen Pokémon zu geben, wie vorher schon der Fall war. Alola-Pokémon und die Babys erscheinen mit gleichen Chancen. Es bleibt abzuwarten, ob möglicherweise einige davon aus dem Eier-Pool entfernt wurden.

Diese Pokémon sind in 10-km-Eiern bestätigt:

Barschwa

Schilterus

Klikk

Lichtel

Was fällt hier auf? Die Liste ist hier noch besonders kurz. Das ist logisch, denn 10-km-Eier sind am seltensten. Auf den ersten Blick könnten hier aber einige Monster entfernt worden sein. Bislang tauchen noch keine Tanhel, Dratini oder Larvitar auf, obwohl sie wohl am häufigsten zu finden waren.

Wann weiß man noch mehr über die Liste? Eine abschließende Eier-Liste dürfte wohl erst in ein paar Tagen vorliegen. Immerhin sind Monster wie Kaumalat oder Kapuno verdammt selten. Es dauert also, bis man den kompletten Eier-Pool zusammen hat.

In einigen Tagen werdet ihr die komplette Liste dann hier bei uns in unserer großen Eier-Liste finden.

