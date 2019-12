In Pokémon GO trefft ihr jetzt auf Shiny Kaumalat. Erste Spieler fangen überraschend das seltene Pokémon in schillernder Version und Niantic bestätigte das Shiny.

So kam Shiny Kaumalat ins Spiel: Auf reddit und Twitter gab es plötzlich Berichte von ersten Spieler, dass sie Shiny Kaumalat gefangen oder ausgebrütet haben. Niantic reagierte darauf promt und teilte einen solchen Post auf Twitter und bestätigte damit das neue Shiny.

Das Shiny dürfte wohl zu den seltensten Shinys im Spiel gehören, denn Kaumalat an sich ist schon verdammt selten.

That is one nice looking Gible! ✨ https://t.co/9EmKlEfPo9 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) December 17, 2019

Shiny Gimble (Kaumalat) in Pokémon GO – Das müsst ihr wissen

Warum gibt es das Shiny jetzt plötzlich? Grund dafür dürften wohl die neuen Eier sein, die es jetzt in Pokémon GO gibt. Dort hat Niantic viel Rotation angekündigt und eine Neuerung dürfte wohl Shiny Kaumalat sein.

Ob im Zuge dessen auch Kaumalat häufiger aus Eiern schlüpft, ist nicht bekannt.

Darum ist das Shiny so selten: Kaumalat ist eines der seltensten Pokémon im Spiel. In der Wildnis taucht es nur ganz selten auf und aus 10-km-Eiern schlüpft es fast genauso selten.

Die Chance auf ein Kaumalat an sich ist also schon gering. Wenn man jetzt noch die Chance auf ein Shiny dazu rechnet, dann dürfte es wohl ein ziemlich seltenes Shiny sein.

Ob es tatsächlich das seltenste Shiny ist, bleibt abzuwarten. Es gibt auch Shinys, bei denen etwas schief lief, weshalb sie so verdammt selten sind. Sie dürften wohl noch schwerer zu bekommen sein.

Gibt es schon Infos über die Wahrscheinlichkeit? Hierbei kann man sich nur auf erste Berichte beziehen. Es scheint allerdings so, dass Kaumalat häufiger als andere Shinys auftaucht. Für eine genaue Berechnung gibt es allerdings erstmal zu wenig Daten.

Wie sieht es mit einem Community Day aus? Viele Trainer haben nach der Veröffentlichung des Shinys keine Hoffnung mehr, dass Kaumalat jemals einen Community Day bekommt.

Normalerweise bekommen nämlich nur Pokémon einen Community Day, die bisher noch nicht als Shiny im Spiel waren. Die einzige Ausnahme war hier Pikachu am ersten Community Day überhaupt.

Die Chancen stehen also nicht so gut, dass Kaumalat einen eigenen Community Day bekommt. Niantic kann seine Regel allerdings auch übergehen und ein solches Event dennoch veranstalten. Damit würde ein jetziges Shiny Kaumalat nur enorm an Wert verlieren, weil es am Community Day dann fast jeder bekommt.

