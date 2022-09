Ihr könnt jetzt auf eBay alle Spielekonsolen auf einmal kaufen – müsst dafür 1 Million Euro zahlen

Aktuell könnt ihr alle Spielekonsolen kaufen. Die hat ein Sammler in 50 Jahren gesammelt. Jetzt verkauft er seine Sammlung, müsst aber auch viel Geld dafür auf den Tisch legen.

In den letzten Jahren haben viele Hersteller verschiedene Spielekonsolen veröffentlicht. Mit der Nintendo Switch, der PS5 und Xbox Series X haben gleich drei große Hersteller Geräte veröffentlicht, die sich aktuell großer Beliebtheit erfreuen.

Die Hersteller bringen aber auch regelmäßig besondere Editionen von ihren Konsolen heraus, um Leute von einem Kauf zu überzeugen. Häufig setzen sie dabei auf ein einzigartiges Design oder besondere Farben.

Auf eBay könnt ihr aktuell eine Sammlung dieser Konsolen kaufen. Denn der hat nicht nur ein paar Konsolen über die letzten Jahre erworben, sondern alle Konsolen in etlichen Designs gesammelt. Doch ihr braucht nicht nur ordentlich Geld, sondern auch jede Menge Platz.

Die aktuelle Sammlung besteht aus mehr als 2000 Spielekonsolen

Was ist das für ein Angebot? Ein User hat auf der französischen eBay-Seite eine riesige Sammlung an Spielekonsolen zum Verkauf angeboten. Laut eigener Aussage soll es sich um die größte Sammlung an Konsolen handeln, die es aktuell gebe.

Der User schreibt auf eBay selbst zu seinem Angebot:

Meine aktuelle Sammlung besteht aus ca. 2250 Konsolen und 2-300 Packungen, die noch ergänzt werden müssen. Ich besitze Konsolen aus 50 Jahren, von der ersten bis zur allerletzten. Das Ziel ist es, alle Modelle, alle Farben, alle Versionen, kommerzielle limitierte Editionen, limitierte Editionen mit Vorbestellung, Editionen, die man nur in Wettbewerben gewinnen kann, Werbespots, Packs, Bundles, europäische/japanische/US-amerikanische Editionen zu sammeln. Alle diese Konsolen werden von PVLs, Schildern, Statuen, Terminals, Zubehör und einigen hundert Spielen für alle Konsolen zusammen begleitet.

Unter den Konsolen seien auch einige Exemplare, die laut ihm mit Geld nicht aufzuwiegen seien. So schreibt er in dem Angebot: „Ich schätze mindestens 200 bis 300 Stücke, die selbst mit Geld absolut nicht aufzutreiben sind.“

Wo hat er die ganzen Konsolen her? Er selbst schreibt, dass er die Konsolen über mehrere Lebensstationen hinweg gesammelt habe. So habe er bereits in den 90ern mit dem Sammeln begonnen, aber im Studium wieder alles verkauft. Später habe er jedoch mit dem Sammeln erneut angefangen.

Warum er seine Sammlung nun erneut verkaufen möchte, schreibt er nicht in seinem Angebot. Nur, dass er sich nach 25 Jahren davon trennen möchte.

