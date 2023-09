EA FC 24: Squad Battles lohnen sich gerade stark, spielt sie jetzt am Wochenende

EA FC 24 ist gestartet und Spieler wollen ihre Teams in Ultimate Team verbessern. Der Squad Battles Modus eignet sich dazu gerade ideal.

Was sind Squad Battles? In diesem Modus spielt ihr gegen die KI anstatt gegen reale Spieler. Für jedes Spiel erhaltet ihr am Ende eine Punktzahl, die auf dem Ergebnis und verschiedenen Daten aus dem Spiel basiert. Je besser ihr spielt, desto mehr Punkte gibt es.

Diese Punkte kommen in eure Wochenwertung, insgesamt 32 Spiele könnt ihr absolvieren, die gezählt werden. Euer Ergebnis bestimmt dann, was für Belohnungen ihr bekommt. Je höher ihr abschließt, desto besser die Belohnung. Die Squad-Battles-Belohnungen gibt es immer sonntagmorgens.

Doch die ganz regulären Squad-Battles-Belohnungen sind nicht das einzige Argument, warum ihr gerade jetzt am Wochenende spielen solltet.

Viele Packs in den Zielen gibt es in Squad Battles einfacher

Verschiedene Argumente sprechen dafür, jetzt in den Squad Battles loszulegen, wenn ihr euer Team verbessern wollt.

Die Schwierigkeit: Ihr könnt selbst aussuchen, wie stark euer Gegner ist. Das gibt euch erstens die Möglichkeit, mit günstigen Starter-Teams zu spielen, und zweitens, neue Gameplay-Mechaniken auszuprobieren.

Gerade zum Start ist der Division-Rivals-Modus sehr umkämpft, da viele Spieler starten und auch stärkere Gegner erst aufsteigen müssen. Wenn ihr entspannter loslegen wollt, wählt die Squad Battles.

Die Zeit: Squad Battles haben in diesem Jahr 4-Minuten-Halbzeiten. Damit könnt ihr Matches schneller abschließen, als in anderen Modi.

Starke Belohnungen in Zielen: Es gibt gerade zum Start in EA FC 24 eine Menge Ziele, die man relativ schnell abschließen kann, wenn man in Squad Battles viele Tore schießt und hohe Siege erzielt. Ein paar Beispiele aktueller Ziele:

Ihr kriegt ein „Gold-Pack“ für 25 Vorlagen, ein „Zwei-Seltene-Goldspieler-Pack“ für 50 Vorlagen und ein „Premium-Goldspieler-Pack“ für 150 Vorlagen in einem beliebigen Modus. Das geht in Squad Battles gut. Ein Jumbo-Seltene-Spieler-Pack gibt es sogar für 400 Vorlagen, aber das dauert länger.

Auch bei den Abschluss-Zielen gibt es einiges zu holen. 10 Lupfer-Tore bringen ein „Zwei-Seltene-Goldspieler“-Pack. Ein Mega-Pack gibt es für 50 Powerschuss-Tore. Ein Seltenes Mega-Pack kriegt ihr für 75 Tore per angeschnittenem Schuss. Ein weiteres Seltenes Mega-Pack gibt es für 100 Tore. 250 Tore bringen euch ein Jumbo-Seltene-Spieler-Pack. 50 Volley-Tore geben euch ein Premium-Goldspieler-Pack.

Die Reihe „Meisterung: Squad Battles“ in den Meilensteinen bringt euch verschiedene Packs für Squad-Battles-Siege. Ein „Seltener Spieler (82+)“-Pack gibt es für 10 Siege. Ein „Zwei-Seltene-Goldspieler-Pack“ gibt es für 25. Ein „Seltene-Spieler-Pack“ gibt es bei 50. Weitere Belohnungen gibt es für 100, 200 und 300 Siege sowie den Gesamtabschluss. Das dauert dann länger, aber gerade der Start ist nützlich.

„FC-Founder“ ist eine Aufgaben-Reihe, wo ihr verschiedene Siege und Tore sammeln müsst, während ihr das „FC-Founder-Heimtrikot“ tragt. Das bekommt ihr als Founder, wenn ihr bis 1. November spielt. Hier gibt es viele EP, was euch wiederum im Saison-Fortschritt weiterbringt und Belohnungen gibt.

Noch mehr Ziele: Das sind nur einige Beispiele, möglicherweise kommen noch mehr Ziele hinzu. Es gibt beispielsweise auch eine Ziel-Reihe mit Erstbesitz-Spielern – also Spieler, die ihr aus SBCs, Packs oder Belohnungen habt, nicht vom Transfermarkt. Wenn ihr da ein entsprechendes Team zusammenbaut, könnt ihr euch die Belohnungen daraus nebenbei auch noch holen.

Einige dieser Ziele sind auch in anderen Modi abschließbar, in Squad Battles ist es schlichtweg einfacher. Gerade, wenn ihr zum Start viele Packs zum Verbessern eures Teams sammeln wollt, bietet sich das an.

Spezialkarte für Reyna: Das RTTK-Event in EA FC 24 ist gestartet und hat eine Spezialkarte für Reyna vom BVB mit an Bord. Die könnt ihr euch auch sichern, indem ihr die entsprechenden Ziele in Squad Battles abschließt. Achtet hier darauf, dass ihr mindestens die Schwiergkeit Halbprofi braucht.

Evolutions: Ihr könnt einige eurer Spieler in Evolutions verbessern. Da könnt ihr in der Regel auch Squad-Battles-Matches nutzen, um eure Ziele abzuschließen und euren Spielern Upgrades zu verpassen. Auch das lohnt sich früh.

Grundsätzlich sind Evolutions eines der spannendsten neuen Features im UT-Modus von EA Sports FC 24. Sie erlauben es euch, verschiedene Karten in eurem Club mit besseren Stats auszurüsten.

Damit ihr besser auswählen könnt, welche Karten ihr dafür verwenden wollt, könnt ihr verschiedene Tools benutzen. Wir zeigen euch, wie ein Evolutions-Rechner für EA FC 24 funktioniert.