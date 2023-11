EA FC 24: Heute Abend könnt ihr kostenlose Packs und EP bekommen – So funktioniert’s

Das sind die FC Pro Open : Die FC Pro Open sind das größte internationale Event für alle EA-FC-24-Profis. Im Lauf der Saison treten die besten Spieler in regelmäßigen Abständen gegeneinander an. Nachdem mit den Pro Open Qualifiers das erste Live-Event vor zwei Wochen stattgefunden hatte, werden am heutigen Montag, dem 27. November 2023, um 19:00 Uhr die ersten Begegnungen in den ausgelosten Gruppen ausgetragen.

