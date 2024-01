EA FC 24: Prime Gaming Pack 4 ist ab sofort verfügbar – So sichert ihr euch die Belohnungen

EA FC 24 und Amazon Prime präsentieren das vierte „Prime Gaming Pack“ der Saison. Wir zeigen euch die Inhalte und wie ihr die zusätzlichen Belohnungen beanspruchen könnt.

Was verbirgt sich hinter dem Prime Gaming Pack? Seit FIFA 21 dürfen sich Prime-Mitglieder jeden Monat über kostenlose Packs für Ultimate Team freuen, so auch in EA FC 24. Seit Kurzem ist der vierte Prime Gaming-Drop verfügbar. Dieser verspricht wieder einige interessante Inhalte.

Werfen wir einen Blick auf die Inhalte des neuen Pakets.

Viertes Prime Gaming-Pack leiht euch einen der besten Stürmer

Welche Belohnungen befinden sich in Prime Gaming Pack 4? Die Inhalte der Prime Gaming Packs variieren von Monat zu Monat etwas, aber in der Regel umfassen sie einen sehr starken Leihspieler, weitere Goldprofis und Player-Picks, sowie verschiedene Verbrauchsgegenstände.

Das Aushängeschild des neuen Drops ist Kylian Mbappé. Der französische Stürmer gilt als eine der besten und teuersten Goldkarten im gesamten Spiel und wurde unlängst mit einer Team-Of-The-Year-Karte gewürdigt. Seine normale Version bekommt ihr jetzt als Leihspieler für 15 Spiele.

Leihkarten eignen sich perfekt, um euch in engen Spielen in der Weekend League noch einen Sieg zu bescheren. Mehr Siege sind gleichbedeutend mit besseren Belohnungen der neuen Champions Rewards in EA FC 24.

Alle Inhalte des vierten Prime Gaming Packs (via gaming.amazon.com):

1x Mbappé als Leihgabe für 15 Spiele (nicht tauschbar)

6x seltene Verbrauchsmaterialien

1x Player-Pick aus 3 Spielern mit min. 81 Gesamtwertung (nicht tauschbar)

4x seltene Goldspieler (nicht tauschbar)

Bis wann ist das vierte Prime Gaming Pack verfügbar? Ihr könnt den vierten Drop bis zum 19. Februar abholen.

So schnappt ihr euch das Prime Gaming Pack für EA FC 24:

Zunächst einmal braucht ihr ein Prime-Konto bei Amazon, um die Boni von Prime Gaming nutzen zu können. Falls ihr bereits Besitzer eines solchen Kontos seid, geht es weiter mit Schritt 2. Öffnet euren Browser und begebt euch zum FIFA-Bereich von Prime Gaming. Den entsprechenden Link findet ihr hier (via Prime Gaming). Sucht nach dem Prime Gaming Pack 4 und klickt darauf. Falls es verlangt wird, verknüpft euer Prime-Konto mit eurem EA-Konto. Drückt nun den „Hol dir Inhalte im Spiel“-Button. Jetzt heißt es, ins Spiel, in die Web-App oder die Companion App zu wechseln. Dort solltet ihr eine Benachrichtigung erhalten, dass das Prime Gaming Pack erfolgreich eingelöst wurde. Finden könnt ihr es dann im Shop unter „Meine Packs“.

In einigen Fällen kann es auch zu Verzögerungen von bis zu einer Stunde kommen, bis das Pack im Spiel erscheint.

Ein neuer Prime Gaming Drop erscheint wahrscheinlich am 19. oder 20. Februar. Wir halten euch auf dem Laufenden.

In EA FC 24 gibt es immer wieder Karten, die gar nicht so stark sind, aber dauernd vom Transfermarkt verschwunden sind. Wir haben eine Erklärung dafür gefunden.