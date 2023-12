EA FC 24: Prime Gaming-Pack 3 ist jetzt verfügbar – So holt ihr euch die Belohnungen

In früheren Fällen hat es auch schon Verzögerungen gegeben, bis das Pack im Spiel erschienen ist – es kann also etwas dauern. Falls es also nicht sofort verfügbar ist, seid nicht überrascht. Es ist wahrscheinlich, dass spätestens am 22. Januar ein neues Pack freigeschaltet wird. Wir halten euch dann hier auf dem Laufenden.

Was verbirgt sich hinter dem Prime-Gaming-Pack? Seit FIFA 21 dürfen sich Prime-Mitglieder regelmäßig über kostenlose Packs für Ultimate Team freuen, und auch in EA FC 24 wird diese Tradition fortgesetzt. Seit gestern Abend (18.12.23) ist der dritte Prime Gaming-Drop live.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to