EA FC 24: So leicht löst ihr das Easter-Egg aus den FC PRO Open – Sichert euch gratis Belohnungen

In EA FC 24 gibt es unter den FC-PRO-Objectives eine rätselhafte Aufgabe, die nach einem geheimen Land sucht. Wenn ihr das Easter-Egg löst, bekommt ihr als Gegenleistung ein Upgrade-Pack und einen ordentlichen Münz-Boost für ein paar Spiele. Wir verraten euch, was es mit der Aufgabe auf sich hat und wie ihr sie löst.

Wo findet ihr das Easter-Egg? Im Rahmen des ersten Spieltages der FC Pro Open hat EA Sports erneut Aufgaben in Ultimate Team integriert, für deren Erfüllung ihr als Zuschauer auf YouTube oder Twitch an dem Pro-Turnier teilnehmen müsst. Die Belohnungen erhaltet ihr, wenn ihre eines eurer Konten mit EA Sports verknüpft.

Diese findet ihr wie üblich unter der Kategorie „Ziele“. Die Unterkategorie FC Pro folgt direkt nach dem Saison-Fortschritt an zweiter Stelle, sodass ihr die Aufgaben nicht verfehlen könnt. In dieser Untergruppe befindet sich auch eine Aufgabe mit dem langen Namen „FC PRO Open-Easter-Egg-Geheim-Land“.

Um die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer noch etwas auf die Live-Übertragung zu verschärfen, hatte sich EA Sport dieses Mal ein kleines Rätsel überlegt. Doch hatte das kleine Mysterium nicht lange Bestand, denn schnell kam die Community hinter das Geheimnis.

Das FC PRO Open-Easter-Egg-Geheim-Land ist Uruguay

So löst ihr das Easter Egg? In der Aufgabe steht sinngemäß, dass ihr mit dem Geheim-Land drei Tore mit dem angeschnittenen Schuss in einem beliebigen Spielmodus erzielen müsst. Schon wenige Minuten nach dem Start der Live-Übertragung sickerten die ersten Informationen durch, dass es sich bei dem gesuchten Land um Uruguay handle. Dies bestätigten in der Folge immer mehr Mitglieder im Live-Stream.

Schnappt euch also einen Spieler aus Uruguay und erzielt mit ihm drei Tore per angeschnittenem Schuss. Den angeschnittenen Schuss performt ihr, indem ihr beim Aufladen des Schusses R1 auf der Playstation oder RB auf der Xbox gedrückt haltet.

Habt ihr drei Tore auf diese Weise geschossen und die Partie zu Ende gespielt, solltet ihr danach auf die Belohnungen der Easter-Egg-Aufgabe zurückgreifen können.

Eine ausführliche Erklärung zum angeschnittenen Schuss, seiner effektivsten Einsatzmöglichkeiten und genauere Informationen zu sämtlichen Schussarten in EA FC 24 findet ihr in diesem Artikel: Angeschnittener Schuss, Flair-Schuss und Co.- Diese Abschlüsse garantiere viele Tore