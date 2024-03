EA FC 24: Jude Bellingham bekommt eigenen Jubel – So führt ihr ihn aus

So müsst ihr euch entweder in Ultimate Team zuerst eine Karte von Bellingham besorgen oder ihr probiert das Prozedere einfach im Anstoß-Modus mit Real Madrid bzw. der englischen Nationalmannschaft aus.

So führt ihr den Jubel aus: Wenn ihr einen Treffer mit Jude Bellingham erzielt habt, könnt ihr bereits durch das Betätigen einer einzigen Taste in den Genuss der neuen Jubelanimation kommen, da es für sogenannte „Signature Celebrations“ eine simple Controller-Eingabe gibt.

EA Sports hat mit dem aktuellen Update nicht nur am Gameplay von FC 24 geschraubt, sondern auch visuell einiges angepasst. So können sich z. B. die Fans von Jude Bellingham nun im Spiel genauso über einen Treffer freuen wie das englische Supertalent auf dem realen Rasen. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst.

