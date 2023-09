EA FC 24: 5 nützliche Tipps, die ich gerne vorher gewusst hätte

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was sagt ihr zu den Tipps? Habt ihr noch ein paar Kniffe, die hilfreich sein könnten? Verratet sie uns doch gerne in den Kommentaren!

Ein Blick in die neue Trainingsarena lohnt sich also definitiv.

So nutzt ihr das Dribbling: Den “ Kontrollierten Sprint ” aktiviert ihr, indem ihr die R1/RB-Taste drückt, während ihr mit dem linken Stick eure Laufrichtung steuert. Dann braucht es nur noch etwas Übung, um in das neue Bewegungsmuster reinzukommen und Gegner regelrecht zu umkurven.

Denn vor allem schwierige Pässe kommen in Kombination mit diesem PlayStyle, deutlich akkurater an ihr Ziel. Beliebt ist außerdem auch der Finesse-PlayStyle, der sich fast wie ein Cheat-Code anfühlt. Spieler mit dieser Fähigkeit schaffen es mühelos, Bälle außerhalb des Sechzehners im Tor zu versenken.

Warum PlayStyles so spannend sind: Die neuen PlayStyles machen Spieler, die in den letzten Jahren ansonsten recht uninteressant waren, endlich richtig nützlich. Denn auch, wenn ein Julian Brandt zum Beispiel nicht die besten Geschwindigkeits-Werte hat, macht ihn sein Tiki-Taka-PlayStyle richtig stark und spielbar.

Was sind die PlayStyles von EA FC 24? Bei den PlayStyles handelt es sich um ein zentrales neues Feature von FC 24. Es verleiht den Spielern spezielle Eigenschaften, die sie basierend auf ihren realen Fähigkeiten bekommen. So gibt es etwa PlayStyles, die das Dribbling verbessern, stärkere Schüsse geben, tolle Pässe ermöglichen und mehr.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Insert

You are going to send email to