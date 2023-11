Der erste Pro-Gamer aller Zeiten gewann ein Turnier in Quake und bekam einen Ferrari dafür

Im Jahr 1997, als der E-Sport von seiner heutigen Popularität noch weit entfernt war, gewann der erste Pro-Gamer bei einem Quake-Turnier einen Ferrari.

In der heutigen Zeit sind E-Sport-Turniere völlig normal. Viele Spiele veranstalten regelmäßig ihre eigenen Wettbewerbe und krönen die besten Spieler – darunter beliebte Titel wie Counter-Strike, League of Legends oder Valorant.

Häufig dürfen sich die Spieler dabei über ein beachtliches Preisgeld freuen. Besonders in DOTA2 kassieren die Gewinner hohe Summen.

Der erste Profi-Gamer aller Zeiten

Um wen geht es? Dennis „Thresh“ Fong war in den 90er-Jahren in Spielen wie Quake und Doom aktiv und gilt heute als einer der ersten E-Sportler. Das Guinness Buch der Rekorde listet ihn sogar als den „ersten professionellen Videogamer“ aller Zeiten (via guinnessworldrecords.com).

Außerdem wird es Fong zugeschrieben, die Nutzung der Tasten WASD zur Steuerung des Charakters in Videospielen bekannt gemacht zur haben (via PC Gamer).

Fong ist zudem Mitgründer der Unternehmen Xfire und Lithium Technologies.

Mit Fortune’s Run erschien erst im September 2023 ein Shooter im Retro-Stil von Doom und Quake. Hier seht ihr einen Trailer:

Turniersieg beschert dem Gewinner einen Ferrari

Was für ein Turnier gewann er? Im Jahr 1997 nahm Fong dann mit über 2.000 anderen Spielern an einem nationalen Online-Turnier in Quake teil, das von Intergraph Computer Systems organisiert wurde: dem Red Annihilation.

Im Mai desselben Jahres folgte dann die finale Phase des Turniers, bei der die 16 besten Spieler, darunter Fong, im World Congress Center in Atlanta (USA) gegeneinander antraten.

Fong konnte einen Kontrahenten nach dem anderen besiegen und traf dann im Finale des Wettbewerbs auf Tom „Entropy“ Kimzey. Doch auch das Finale konnte Thresh mit 13 zu -1 für sich entscheiden und bekam dann als Preis für seinen Sieg den Ferrari von Doom- und Quake-Entwickler John Carmack (via 3D Juegos).

In einem Interview mit Gameinformer erzählte Fong 2013, John Carmack selbst habe das Finale damals angeschaut. Nach dem Match sei er zu Fong gegangen und habe ihm die Schlüssel für das teure Auto überreicht.

Fong habe zu dem Zeitpunkt allerdings nicht gewusst, wie er den Ferrari nach Kalifornien bekommen soll, wo er zu dem Zeitpunkt lebte.

Carmack sei deshalb für ein paar Minuten weggegangen und kurz darauf mit einem Haufen Bargeld zurückgekommen. Das Geld habe er dann Fong gegeben, damit dieser den Transport bezahlen kann.

Erst kürzlich äußerte sich Fong zu einem heiß diskutierten Thema: Elon Musk erzählte im Podcast, er sei einst einer der besten Quake-Spieler gewesen. Viele User zweifelten die Aussage an, doch Fong konnte mehr Hintergrundinformationen liefern, weil die beiden tatsächlich auf dem gleichen Quake-Server spielten:

Elon Musk behauptet, er sei einer der besten Spieler von Quake gewesen – Das Internet lacht, doch ein E-Sportler verrät mehr