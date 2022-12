DOTA 2: 5 Männer, Mitte 20, gewinnen größtes E-Sport-Turnier der Welt – Das kauften sie von 8,5 Mio $ Preisgeld

Beim MOBA DOTA 2 (Steam) haben die 5 Spieler von Tundra Esports das extrem lukrative Turnier „The International“ gewonnen und wurden damit über Nacht ziemlich sicher zu Millionären: Das sind 5 junge Männer zwischen 24 und 27 Jahre alt, darunter auch ein Deutscher. Sie haben jetzt erklärt, was sie mit ihrem Gewinn als erstes gekauft haben.

Wie viel Geld haben die gewonnen? Mit dem Turnier-Sieg bei „The International 2022“ hat die Mannschaft „Tundra Esports“ 8,5 Millionen gewonnen, im gesamten Turnier wurden etwa 18,9 Millionen $ ausgeschüttet:

Von E-Sport-Seiten wird der Gewinn jedes Spielers mit 1,7 Millionen US-Dollar verbucht.

In der Realität ist kommt aber deutlich weniger aufs Konto geflattert, weil zahlreiche Gebühren und Steuern von dem Geld abgehen, wie ein Spieler erklärte. Es ist aber offenbar immer noch eine hohe Summe, wenn auch unter einer Million US-Dollar.

Luxus-Urlaub in Thailand, neuer PC und die Freundin kriegt auch was ab

Was machen die Spieler mit dem vielen Geld? Die Seite Forbes, in Gelddingen beschlagen, hat die 5 E-Sportler gefragt, was sie sich als erstes von dem Geld gekauft haben:

Der Israeli „33“ (25 – Titelbild) hatte offenbar eine konkrete Wunschliste, mit Dingen, die fällig waren. Er sagt:

„Ich hab ein neues Appartment in Bukarest gemietet, also werde ich das möblieren und mir einen neuen PC und einen dicken Fernseher kaufen. Ich hab mir auch einen neuen Laptop geholt und meiner Freundin ein iPhone geschenkt. Also werde ich schon ein bisschen auf Einkaufstour gehen, aber ich würde nicht sagen, ich sei jetzt besonders verschwenderisch … bis auf den Thailand-Urlaub, wo wir in ein paar netten 5-Sterne-Hotels waren.“

Der Nordmazedone Saska (27) sieht sich nach neuen Gegenständen für sein Haus um, weil er sich gerade ein Appartment gesucht hat und das jetzt im Sommer renovieren möchte. Er hat seinen Eltern einen neuen Laptop gekauft und will jetzt erstmal andere beschenken, wenn er die Gelegenheit dazu hat.

Deutscher Profi fährt historischen Sieg in Dota 2 ein, hat frechen Tipp für Fans, erntet Applaus

Deutscher Profi stuft erstmal seinen Flug hoch für „einen Hauch Luxus“

Der 24-jährige deutsche Spieler Nine sagt, er hat erstmal seinen Flug auf Business-Class aufgewertet, um sich sofort einen „Hauch von Luxus“ zu gönnen. Er plant jetzt, sich ein Auto zu kaufen.

Der Slowake skiter hat sich ebenfalls ein Upgrade des Flugs gegönnt und spielt mit dem Gedanken, sich einen neuen Wagen anzulachen:

Ich hab mir einen teuren Sweater gekauft, einen Mantel und hab meinen Flug auf Business-Klasse aufgewertet. Daneben ist alles ziemlich normal. Ich überlege, meinen Volkswagen Golf 2004 durch ein neueres Auto zu ersetzen, aber weiß noch nicht welches.

Der Team-Kapitän von Tundrea Esports, der 27-jährige US-Amerikaner Sneyking, scheint noch gar nicht zu wissen, was er sich gönnen möchte: Er hat sich lediglich eine neue Brieftasche gegönnt. Offenbar braucht er erstmal eine Möglichkeit, all die neue Kohle stilecht zu verstauen.

