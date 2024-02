Ein neues Spiel auf Steam schickt euch in die österreichischen Alpen, um Dungeons zu erforschen

Ein neues Spiel auf Steam mixt entspanntes Urlaubs-Feeling mit spannenden Dungeons und Kämpfen.

Um welches Spiel geht es hier? Dungeons of Hinterberg ist ein neues Spiel auf Steam, welches im Sommer 2024 erscheinen soll und euch einen interessanten Mix bieten will.

Wie der Name bereits vermuten lässt, begebt ihr euch in diesem Spiel in ein idyllisches Alpengebiet in Österreich. Genauer gesagt nach Hinterberg. Ihr schlüpft in die Rolle von Luisa, einer jungen Frau, die nach ihrem Burnout eine Pause braucht.

In Hinterberg erwartet euch dann nicht nur ein entspannter Urlaub mit neuen Leuten, Wanderungen und Kinobesuchen, sondern ebenfalls jede Menge Kämpfe, wie euch der neuste Trailer zeigt:

Was bietet das Gameplay? Wie der Trailer sehr gut zeigt, erwartet euch in Dungeons of Hinterber ein interessanter Mix auf entspanntem Gameplay und actionreichen Kämpfen mit Schwert und Zauber.

Tatsächlich schaut sich der Trailer wie ein Image-Film auf irgendeiner Urlaubs-Seite an. Vorgestellt wird hier Hinterberg, das Städtchen in den österreichischen Alpen. Dabei bietet Hinterberg aber nicht nur typische Urlaubs-Aktivitäten, wie Wandern, Spa- oder Kino-Besuche, bei welchen ihr neue Leute trefft und eine entspannte Zeit verbringt.

Stolz ist Hinterberg vor allem auf seine Dungeons, welche ihr als Tourist erforschen könnt. Ausgestattet mit einem Schwert und sogar Zauberkräften, kämpft ihr in den Dungeons gegen verschiedenste Gegner.

Die Kämpfe sehen auf den ersten Blick sehr flüssig aus. Mit eurem Schwert nutzt ihr verschiedene Techniken, wie Wirbelattacken oder Sprungattacken, um auch mit mehreren Gegnern gleichzeitig fertig zu werden.

Es erwarten euch Dungeons voller Gegner und Rästel

Der Trailer zeigt euch hier ein paar der Gebiete, die ihr in dem Spiel erkunden könnt. In dem Berggebiet Doberkogel müsst ihr zum Beispiel mit einer Lore durch die Bergstollen rasen und Hindernissen ausweichen und Schätze finden. In Hinterwald nutzt ihr dann Seilrutschen und auf den Gletschern rutscht ihr auf eurem Snowboard durch die Gegend.

Ebenfalls zeigt der Trailer, dass in den verschiedenen Gebieten Rätsel auf euch warten, die ihr unter anderem mit euren Zauberkräften lösen könnt und natürlich auch solltet, wenn ihr weiter kommen wollt.

Nebenbei lohnt es sich, mit den verschiedenen NPC zu interagieren. Denn, wenn eure Beziehungen zu diesen wachsen, schaltet ihr neue Fähigkeiten frei, die euch dann wiederum in den Dungeons nützlich werden.

