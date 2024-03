Dragon’s Dogma 2 feiert heute, am 22. März 2024, seinen Launch. Doch von Feierstimmung kann keine Rede sein. Viele Spieler hinterlassen auf Steam bereits am ersten Tag negative Rezensionen. Wir fassen euch zusammen, was die Community am heiß erwarteten Rollenspiel von Capcom kritisiert.

Wo steht die Bewertung von Dragon’s Dogma 2 aktuell? Zum aktuellen Zeitpunkt (10:50 Uhr, am 22. März 2024) steht das User-Barometer von Steam bei Ausgeglichen – nur 40 Prozent der mehr als 7.100 Rezensionen geben eine positive Bewertung.

Der Trend zeigt dabei leicht nach oben. Eine Stunde früher lag das durchschnittliche Urteil sogar bei „Größtenteils negativ“ – bei 39 Prozent positiven Bewertungen. Mit beiden Urteilen können die Entwickler von Capcom nicht zufrieden sein.

So sahen die Steam-Rezensionen von Dragon’s Dogma 2 am frühen Morgen aus.

Hauptkritik der Spieler sind Mikrotransaktionen und die Technik

Was kritisieren die Spieler an Dragon’s Dogma 2? Über die mit dem Launch vorgestellten, kostenpflichtigen DLCs hatten wir bereits berichtet. Teile der Community ärgern sich hier zum einen darüber, dass diese nicht schon im Vorfeld der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Zum anderen finden sich in den DLCs auch Gegenstände wie der Zielkristall für einen weiteren Schnellreisepunkt, die im Spiel nur sehr selten zu finden sind, den Komfort aber ungemein erhöhen können.

Der Launch-Trailer von Dragon’s Dogma 2 ist da:

Zum Launch bekommt Dragon’s Dogma 2 einen finalen Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Weiterhin steht die Technik des Spiels im Fokus der Kritik. Zur teils durchwachsenen Performance von Dragon’s Dogma 2 hatten wir ebenfalls bereits einen Artikel gemacht. Spieler ärgern sich aber auch über die KI, fehlerhafte Assets oder den Umstand, dass es nur einen Speicherstand gibt.

Vereinzelt klagen Betroffene zudem über Abstürze. V3nom schreibt etwa auf Steam:

Die Freude am Spiel wird durch die ständigen Unterbrechungen erheblich beeinträchtigt. Anstatt in eine Welt voller Abenteuer einzutauchen, findet man sich in einem frustrierenden Zyklus von Neustarts und Fehlermeldungen wieder.

Dass es aber auch anders geht, zeigt meine Spielerfahrung. Ich, Karsten von MeinMMO, hatte in den bisher knapp 21 Spielstunden keinen einzigen Absturz oder nennenswerten Bug. Mehr zu meinen Erfahrungen in der Welt von Dragon’s Dogma 2 findet ihr hier:

Ein Feature macht Dragon’s Dogma 2 zum idealen Rollenspiel für Leute, die auf ein neues MMORPG warten