Pro in DOTA 2 sagt: Er wurde gefeuert, weil er 2 Tage zu lang bei seiner Mutter blieb, bevor sie an Krebs starb

Der Profi-Spieler wurde auf Twitter gefragt, warum er überhaupt wieder so schnell zurück zu seinem Team wolle. Warum er sich nicht die Zeit nehme, damit er um seine Mutter trauen kann. Der Spieler erklärte (via twitter ):

So ging das weiter: Am 15. Mai teilte ihm das Team mit, man habe ein Meeting ohne ihn gehabt. Und mache künftig ohne ihn weiter.

Meine Tante ist bei ihr im Krankenhaus und hält mich über ihren Zustand auf dem Laufenden. Ich spiele Ranked in der freien Zeit, die ich habe. Sie hat mir sogar selbst gesagt, dass ich gehen soll, aber ich kann sie in einer kritischen Situation wie jetzt nicht zurücklassen. Ich käme mir wie ein furchtbarer Sohn vor.

Darum ist er nicht zurückfliegen: Der Profi versicherte dem Team, dass er noch voll motiviert ist und sich nicht ablenken lasse. In seiner Freizeit trainiere er auch, aber er könne seine Mutter jetzt nicht alleine lassen. Er würde sich als Sohn wie ein Versager fühlen, wenn er das täte. Er brauche nur noch wenige Tage, um bei seiner Mutter zu bleiben: Es würde sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, entweder ginge es ihr besser oder sie sterbe leider.

Das sagt der Spieler : Der 30-Jährige erklärt, was hinter der Trennung steht. Es war ein Rauswurf, der schon in der Woche vorher kam:

So gab das Team seinen Abschied bekannt: Das Team SMG postete am 20. Mai auf Twitter den Abgang von ninjaboogie und bedankte sich beim Spieler für seine „Begeisterung, die harte Arbeit und Hingabe zum Team SMG“.

Der phillipinisch-us-amerikanische Profi-Spieler Michael „ninjaboogie“ Ross jr. (30) spielte im MOBA DOTA 2 (Steam) für das Team SMG, eine Organisation aus Malaysia. Am Freitag gab das Team seine Entlassung bekannt. Der Spieler sagt: Er wurde gefeuert, weil er seine Mutter besuchte, die Krebs im Endstadium hatte. Er wollte nur wenige Tage mit ihr im Krankenhaus verbringen, als es auf das Ende zuging, aber das Team akzeptierte diese Entscheidung nicht. Man zweifelte an seiner Motivation.

